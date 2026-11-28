Haber: Seyfi ÇELİKKAYA

(YOZGAT) - Yozgat'ta elektrik panosunun kapağını açtığı sırada akıma kapılarak olay yerinde hayatını kaybeden 18 yaşındaki Osman Kağan Yakışıklı'nın ailesi, olayda ihmalleri bulunanların cezalandırmasını istedi

Yozgat'ın Aşağınohutlu mahallesinde 18 Kasım günü yol kenarında bulunan şehir aydınlatma sistemine ait elektrik panosunun kapağını açan Osman Kağan Yakışıklı, elektrik akımına kapılarak olay yerinde yaşamını yitirmişti.

Yakışıklı ailesi, olayın yaşandığı panonun bulunduğu yerde açıklama yaptı. Anne Fendiye Yakışıklı, şehir aydınlatması panosuna olaydan sonra kilit takılmasına, "Bunu önceden yapsaydınız, kildi önceden taksaydınız" diyerek tepki gösterirken, gözyaşlarına hakim olamadı.

Baba İbrahim Yakışıklı da oğlunu geri getiremeyeceğini, ancak başkalarının canı yanmaması için hukuk mücadelesini sürdüreceğini ifade ederek, şunları söyledi:

"Evladını toprağa vermiş, yüreğinde tarifi mümkün olmayan bir acı taşıyan baba olarak konuşuyorum. 18 yaşındaki oğlum Osman Kaan Yakışıklı'yı, yol kenarında bulunan bir elektrik panosunda meydana gelen elektrik akımına kapılması sonucu kaybettim. Oğlumun hayalleri vardı, hedefleri vardı, yaşayacak güzel günleri vardı. Fakat ihmaller yüzünden hayatının baharında aramızdan ayrıldı. Bir baba için evladını kaybetmek, dünyadaki en ağır acıdır. Ben artık oğlumun sesini duyamayacağım, onunla konuşamayacağım, geleceğine şahitlik edemeyeceğim. Bu acıyı ömrüm boyunca taşıyacağım.

"BİZİM MÜCADELEMİZ YALNIZCA KENDİ EVLADIMIZ İÇİN DEĞİLDİR"

"Benim yaşadığım acının başka ailelerin başına gelmesini istemiyorum. Yol kenarında bulunan bir elektrik panosunun kapağı nasıl olur da kilitsiz ve gerekli güvenlik önlemleri alınmadan insanların erişimine açık bırakılır? Her gün insanların, çocukların ve gençlerin geçtiği bir noktada böylesine büyük bir tehlikenin bulunması kabul edilebilir mi? Bizim mücadelemiz yalnızca kendi evladımız için değildir. Bizim mücadelemiz, başka anne babaların aynı acıyı yaşamaması içindir. Bu nedenle, avukatlarımız aracılığıyla ÇEDAŞ hakkında hukuki süreç başlattık ve dava açtık. Elektrik panolarının kilitli olmaması, gerekli güvenlik tedbirlerinin alınmaması ve yaşanan olayda ihmali bulunanların sorumluluklarının belirlenmesi için hukuki mücadelemizi sürdüreceğiz. Biz kimsenin canının yanmasını istemiyoruz. Tek istediğimiz, yaşanan olayın tüm yönleriyle araştırılması, sorumluların ortaya çıkarılması ve adaletin yerini bulmasıdır. Bizim beklentimiz çok açık, elektrik dağıtımından sorumlu kurumlar, vatandaşların can güvenliğini sağlamak zorundadır. Elektrik panoları kilitli olmalı, gerekli uyarılar ve koruyucu tedbirler eksiksiz uygulanmalıdır. Hiçbir vatandaşımız, bir ihmalkarlık yüzünden hayatını kaybetmemelidir. Ben oğlum Osman Kaan'ı geri getiremeyeceğimi biliyorum. Ama onun ölümünün başka canların kurtulmasına vesile olmasını istiyorum. Osman Kaan artık aramızda değil. Fakat onun adı, ihmallere karşı verdiğimiz mücadelenin simgesi olacak. Adalet istiyoruz. Sorumluların hesap vermesini istiyoruz. Başka ailelerin evlat acısı yaşamamasını istiyoruz. Oğlumun hakkını aramaktan vazgeçmeyeceğim."

Gencin amcası Ahmet Yakışıklı da "Kardeşimin evine ateş düştü. Bizi de yaktı, çok zor bir durum. Büyüklerden ricamız gereğinin yapılmasını istiyoruz. Senin evladın da olur, başkasının evladı da olur, bu pano burada ne" ifadelerini kullandı.