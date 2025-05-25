Yozgat\'ta 25 Mayıs 2025 tarihi, çiftler arasında popüler oldu

Yozgat'ta çiftlerin evlenmek için 25 Mayıs 2025'i tercih etmesi, nikah dairelerinde yoğunluk yaşanmasına neden oldu. Tarihin kolay hatırlanabilir olması nedeniyle bu günü tercih eden 11 çiftin nikahı kıyıldı.

Yozgat'ta hayatlarını birleştirmek isteyen çiftler, 25 Mayıs tarihini seçti. Eskipazar Mahallesinde bulunan Yozgat Belediyesi Eskipazar Nikah Salonunda nikahları kıyılan Zeynep Çalışkan ve Ömer Açıkgöz çifti, mutluluğa bu özel günde sevdiklerinin huzurunda imza atmaktan memnuniyet duyduklarını söyledi. Zeynep Çalışkan, "Bu tarihi 25.05.2025 olarak güzel bir anı kalması için seçmiştik çok mutlu olduk" dedi.

Altı ay öncesinden bugün için nikah tarihi alan Fatma Nur Güler, "25.05.2025 tarihinde nikahımız kıyıldı. Bu tarih nişanlımın doğum günüydü ve 6 ay öncesinden randevu aldık çok mutluyuz. Sevdiklerimizle beraber evet dedik. Darısı bekarların başına" diye konuştu.

Yozgat Belediyesi Nikah Memuru Onur Nazlı ise, "Bugün 25.05.2025 özel bir gün olması nedeniyle toplamda 11 tane çiftimizin nikahını kıyacağız. Normal günlerde ortalama 3-4 nikah oluyor. Bugün normalden daha farklı. Saat 12'de başladık Allah nasip ederse saat 9.00'a kadar nikahlarımız var. 05.05.2025 ve 25.05.25 toplamda neredeyse 15 nikah kıymış oluyoruz. Genelde tam kapasite oluyor. Çiftlerimiz en az 6 ay öncesinden bugünlere sıra alabiliyorlar" - YOZGAT