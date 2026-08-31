Yozgat’ta 25 yıldır asfaltlanmayan yol tepkilere neden oldu - Son Dakika
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Yozgat’ta 25 yıldır asfaltlanmayan yol tepkilere neden oldu

Yozgat’ta 25 yıldır asfaltlanmayan yol tepkilere neden oldu
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YOGSİD Başkanı Ayhan Çelik, 2001 yılında Yerköy Ticaret Borsası’na ulaşım için açtırdıkları alternatif yolun 25 yıldır asfaltlanmadığını belirtti. Çelik, yolun yapılması halinde Köseli Beldesi ve Yerköy’ün gelişeceğini söyledi.

Haber: Seyfi ÇELİKKAYA

(YOZGAT) - Yozgat Genç Sanayici ve İşadamları Derneği (YOGSİD) Başkanı Ayhan Çelik, Ticaret Borsası'na ulaşımı kolaylaştırmak üzere çiftçinin Yerköy ilçesine traktörüyle daha kısa süre gidip-gelebilmesi için 2001 yılında açtırdıkları alternatif yolun 25 yıldır asfaltlanmadığını bildirerek, "25 yıldır asfaltının yapılmamasına bir anlam veremiyorum. Bu yol yapıldığı zaman Köseli Beldesi köy olmaktan kurtulacak hem Köseli Beldesi'nin hem de Yerköy'ün iki cepheden önü açılacak" dedi.

Çelik, yaptığı açıklamada, Yozgat'ın Yerköy ilçesi, Kırşehir'in Çiçekdağı ilçesi ve Köseli Beldesi ile bağlantı yolunun 25 yıldır asfaltlamamasına tepki gösterdi.

Çelik, Yerköy Ticaret Borsası Başkanlığı döneminde, 2001 yılında Yerköy Ticaret Borsası'nı Yerköy-Ankara karayolunun 9. kilometresine taşıdığını anlattı.

Atıl durumda bırakılan Borsa Tesisleri'nin hemen yanına Ankara-Yozgat-Sivas bağlantılı YHT istasyonun yapıldığını aktaran Çelik, "Ticaret Borsasını buraya taşıdığımızda Yerköy ilçemize mesafeyi kısaltabilmek için Delice Irmağı üzerine köprü yaptırdık. Amacımız Çiçekdağı ilçesi ve Köseli Beldesi ile Yerköy'deki insanların daha çabuk ve ana yola çıkmadan, trafiğe zarar vermeden ulaşımını sağlamaktı. Çiçekdağı'ndan Yerköy Ticaret Borsası ve YHT istasyonuna 16 kilometre, Yerköy 9 kilometre. Bu yoldan Çiçekdağı ilçesinin Köseli Beldesi'ne 3 kilometre, Yerköy'e 4 kilometre, Çiçekdağı'na 6 kilometre. Yaklaşık 10 kilometre mesafe kısalmaktadır" ifadelerini kullandı.

"25 YILDIR ASFALTININ YAPILMAMASINA BİR ANLAM VEREMİYORUM"

Çelik, Toprak Mahsulleri Ofisi ile Yerköy Ticaret Borsası ve lisanslı depolara çiftçinin yüklü aracıyla ana yola çıkmadan, trafiğe engel olmadan gidip gelme imkanı bulduğunu ifade ederek, şöyle konuştu:

"Ancak 2001'den bugüne 25 yıl geçti. Buranın altyapısını yaptırdık, köprüyü yaptırdık. Sadece asfaltı kaldı. 25 yıldır asfaltının yapılmamasına bir anlam veremiyorum. Bu yol yapıldığı zaman Köseli Beldesi köy olmaktan kurtulacak, hem Köseli Beldesi'nin hem de Yerköy'ün iki cepheden önü açılacak. Birisi 100. Yıl Mahallesi, biri de bu bölge olacak ve Yerköy anayola taşınmış olacak. Ama 25 yıldır, 5 dönemdir belediye başkanı geldi geçti. Görüştük ama buraya asfalt yaptıramadık."

Kaynak: ANKA

Ayhan Çelik, Ekonomi, Yerköy, Yozgat, Ulaşım, Yaşam, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Yozgat’ta 25 yıldır asfaltlanmayan yol tepkilere neden oldu - Son Dakika

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