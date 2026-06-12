Yozgat'ta Tarihi Yapılar Restore Ediliyor - Son Dakika
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Yozgat'ta Tarihi Yapılar Restore Ediliyor

12.06.2026 11:19  Güncelleme: 12:25
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Yozgat Belediyesi, Osmanlı, Selçuklu ve Türk mimarisini yansıtan 30 civarındaki tarihi konak ve evden 20'sinin restorasyonunu tamamladı. Başkan Kazım Arslan, kültürel mirası geleceğe taşımak için çalışmaların sürdüğünü belirtti.

Haber: Seyfi ÇELİKKAYA

(YOZGAT) - Yozgat'ta Osmanlı, Selçuklu ve Türk mimarisinin en güzel örneklerini yansıtan kamu binalarından sonra, tarihi konak ve evlerin restoresine yönelik hazırlanan proje hayata geçiriliyor. Yozgat Belediye Başkanı Kazım Arslan, önceki yıllarda kamulaştırılan 30 civarındaki tarihi konak ve evden 20'sinin restorasyonu tamamlandıklarını belirterek, "Tarihi değerlerimizi, maddi ve manevi kültüre dair değerlerimizi geleceğe taşımak istiyoruz" dedi.

Yozgat Valiliği ile birlikte Yozgat ve Akdağmadeni Belediyeleri hazırladıkları projelerle mülkiyeti kamuya ait yapıları restore ettiriyor. Özel mülkiyetteki yapıların restoresine yönelik proje hazırlanmasına Kültür ve Turizm Müdürlüğü danışmanlık hizmeti desteği veriyor.

Yozgat'ta belediye tarafından önceki yıllarda kamulaştırılan 30 civarındaki tarihi konak ve evden bugüne kadar 20'si restore ettirildi. Birçoğu kullanılmayan ve çöken, tahrip olan Osmanlı, Selçuklu ve Türk mimarisinin en güzel örneklerinden olan tarihi yapılardan "Yanan Hamam" olarak bilinen Başçavuş Çifte Hamamı'nda restore çalışmaları tamamlanarak, sergi sarayı ve hamam müzesi olarak hizmete alındı. Kazım Dönmez Konağı'nda restorasyon çalışmalarında sona gelindi, çevre düzenlemesi yapılarak hizmete açılacak.

İl merkezindeki kültürel mirasını yansıtan ancak zamanla harabeye dönen tarihi yapıların aslına uygun şekilde restore edilerek geleceğe taşınacağını bildiren Yozgat Belediye Başkanı Kazım Arslan, kültürel mirasın korunmasının bir tercih değil, zorunluluk olduğunu belirtti.

Geçmişin yıkıma, yok edilmeye direnebilmiş güzelliklerini olabildiğince koruyarak, geleceğe bir şeyler taşıyabilme gayreti içerisinde olmak zorunda olduklarını kaydeden Arslan, Yozgat'ın tarihi kimliğinin yıllar içinde çeşitli nedenlerle zarar gördüğünü, bu durumun düzeltilmesi için kapsamlı bir çalışma başlattıklarını ifade etti.

"HARABELERİ İYİLEŞTİRİP YOZGAT'IN GELECEĞİNE TAŞIMAK İSTİYORUZ"

Kazım Arslan, önceki belediye başkanlığı döneminde olduğu gibi bu dönemde de geçmişe dair kültürel değerleri, tarihi değerleri, maddi ve manevi kültüre dair değerleri geleceğe taşımak istediklerini ifade ederek, "Maalesef çağımız beton çağı. Hızlı bir şekilde şehirler betonlaşıyor. Ona göre biraz da ruhunu kaybediyor, estetiğini kaybediyor şehirler. Bu yüzden de biz az sayıda kalmış olan Yozgat'ın eski evlerini, eski konaklarını tekrar canlandırıp, harabeleri iyileştirip Yozgat'ın geleceğine taşımak istiyoruz. Geçtiğimiz dönemde yaklaşık 20'ye yakın konağı restore etmek veya tamamen sıfırdan ama aslına uygun olarak yapmak suretiyle Yozgat'a kazandırdık. Halkımız da bundan gayet memnun. Yozgat'taki değişik kültürel ve sosyal aktivitelerde kullanılıyor. Bu dönemde de yine bu çalışmalarımız devam ettiriyoruz" dedi.

"YOZGAT'IN MERKEZİ BÖLGESİNDE BİR TARİHİ DOKUNUN OLUŞMASINI İSTİYORUM"

Kentteki Yanan Hamam'ı bir sergi sarayı ve hamam müzesi şeklinde canlandırdıklarını söyleyen Arslan, "Bunun inşaatı, restorasyonu tamamlandı. Devam eden iki tane inşaatımız var. Eski tarihi evlerden. Ama tamamen uçmuş olan evlerdi bunlar. Aslına uygun olarak sıfırdan yeniden inşa ediyoruz. Yozgat'ın merkezi bölgesinde bir tarihi dokunun oluşmasını istiyorum. İnşallah bunu da başaracağız. Onlarca evden oluşan bir tarihi dokuyu eski Yozgat sokaklarını, mahallelerini bu şekilde canlandırmış olacağız. Bu restore ettiğimiz konakları da Yozgat'taki değişik sosyal kültürel faaliyetlerde kullanmış olacağız" diye konuştu.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Yerel Yozgat'ta Tarihi Yapılar Restore Ediliyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (3)

  • Mehmet Hüseyin Demirbaş Mehmet Hüseyin Demirbaş:
    iyiymiş ama böyle şeyler hep yavaş ilerliyo sanki daha hızlı bitirilse iyi olmaz mı 0 0 Yanıtla
  • Tuba Öz Tuba Öz:
    çok güzel bi haber bu ya komşumun da evi varmış Yozgat'ta tarihi demiş hep restorasyon yapılsa çok iyi olurdu hemde turizme de yarar tabii bunun gibi projeler devam etmeli 0 0 Yanıtla
  • Şenay İnan Şenay İnan:
    ya bari yapın da düzgün yapın bu restorasyon işini boş yapıştırma olmasın 0 0 Yanıtla
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