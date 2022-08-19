Yozgat'ta 327 sikke ele geçirildi
YOZGAT - Yozgat'ta düzenlenen tarihi eser operasyonunda 327 sikke ele geçirildi.
Yozgat'ın Boğazlıyan ilçesinde tarihi eser satışı yapılacağı bilgisine ulaşan İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Boğazlıyan Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde operasyon düzenledi. Operasyonda durdurulan araç içerisinde çeşitli dönemlere ait 327 adet tarihi eser niteliğinde sikke ele geçirilirken T.U. isimli şüpheli de gözaltına alındı.
Tarihi eserler Yozgat Müze Müdürlüğüne teslim edilirken T.U. isimli şüpheli de adli işlemlerin ardından serbest bırakıldı.
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