Yozgat'ta 327 sikke ele geçirildi - Son Dakika
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Yozgat'ta 327 sikke ele geçirildi

19.08.2022 17:07

Yozgat'ta 327 sikke ele geçirildi Yozgat'ta düzenlenen tarihi eser operasyonunda 327 sikke ele geçirildi.

Yozgat'ta 327 sikke ele geçirildi

YOZGAT - Yozgat'ta düzenlenen tarihi eser operasyonunda 327 sikke ele geçirildi.

Yozgat'ın Boğazlıyan ilçesinde tarihi eser satışı yapılacağı bilgisine ulaşan İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Boğazlıyan Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde operasyon düzenledi. Operasyonda durdurulan araç içerisinde çeşitli dönemlere ait 327 adet tarihi eser niteliğinde sikke ele geçirilirken T.U. isimli şüpheli de gözaltına alındı.

Tarihi eserler Yozgat Müze Müdürlüğüne teslim edilirken T.U. isimli şüpheli de adli işlemlerin ardından serbest bırakıldı.

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Gaziantep'te 6 hırsızlık zanlısı tutuklandı Gaziantep'te 6 hırsızlık zanlısı tutuklandı Yozgat'ta tarihi nitelikte olduğu değerlendirilen 327 sikke ele geçirildi Yozgat'ta tarihi nitelikte olduğu değerlendirilen 327 sikke ele geçirildi
Kaynak: İHA

Cumhuriyet Başsavcılığı, Boğazlıyan, Yozgat, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Yozgat'ta 327 sikke ele geçirildi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Yozgat'ta 327 sikke ele geçirildi - Son Dakika
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