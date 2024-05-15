Yozgat'ta Aile ve Engelliler Haftası için Farkındalık Yürüyüşü düzenlendi - Son Dakika
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Yozgat'ta Aile ve Engelliler Haftası için Farkındalık Yürüyüşü düzenlendi

Yozgat\'ta Aile ve Engelliler Haftası için Farkındalık Yürüyüşü düzenlendi

Yozgat Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen 'Farkındalık Yürüyüşü', Aile Haftası ve Engelliler Haftası kapsamında gerçekleştirildi. Yürüyüşe Yozgat Valisi Mehmet Ali Özkan, İl Jandarma Komutanı Albay Nejdet Özcan, kurum müdürleri, engelli vatandaşlar ve müdürlük personelleri katıldı. Yürüyüşte 'Biz Büyük Bir Aileyiz' yazılı dövizler ve Türk Bayrakları taşındı. Yürüyüş, Cumhuriyet Alanı'nda son buldu ve etkinlik Atatürk anıtı önünde fotoğraf çekimiyle tamamlandı. Vali Özkan, yaptığı konuşmada ailelere huzur ve birlik dilerken, engellilerin yaşamlarını kolaylaştırmak için herkesin katkısını beklediklerini belirtti.

15.05.2024 19:00
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Yozgat Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından Aile Haftası ve Engelliler Haftası çerçevesinde 'Farkındalık Yürüyüşü' gerçekleştirildi.

Şehir terminali önünden başlayıp, Cumhuriyet Alanı'nda son bulan yürüyüşe Yozgat Valisi Mehmet Ali Özkan, İl Jandarma Komutanı Albay Nejdet Özcan, kurum müdürleri, engelli vatandaşlar ile Yozgat Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü personelleri katıldı. "Biz Büyük Bir Aileyiz" yazılı dövizlerleri ve Türk Bayraklarını taşıyan Vali Özkan, il protokolü, müdürlük personeli, kurum amirleri ve vatandaşlar, Cumhuriyet Alanı'na kadar yürüdü. Cumhuriyet Alanı'nda Atatürk anıtı önünde fotoğraf çekiminin ardından etkinlik tamamlandı.

Yürüyüş sonrasında konuşan Yozgat Valisi Mehmet Ali Özkan, " Aileye verdiğimiz önemi vurgulamak üzere yaptığımız hem de Engelliler Haftası nedeniyle, özel insanlarımızın, hayatını daha da kolaylaştırmak ve bu noktada farkındalığı arttırmak üzere düzenlemiş olduğumuz yürüyüşü tamamladık. Allah devletimizden dirliği, milletimizden birliği eksik eylemesin. Özel insanlarımızın, güzel insanlarımızın hayatını kolaylaştırmak onların yaşamlarına katkı sunmak bizlerin görevi. Bu vesile ile ben tekrardan Aile Haftası sebebiyle ailelerimizin evlerinde huzur ve birlik diliyorum ve Engelliler Haftası nedeniyle de engellilerimizin yaşamını kolaylaştırmak için herkesin katkılarını bekliyoruz" dedi. - YOZGAT

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Yozgat'ta Aile ve Engelliler Haftası için Farkındalık Yürüyüşü düzenlendi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Yozgat'ta Aile ve Engelliler Haftası için Farkındalık Yürüyüşü düzenlendi - Son Dakika
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