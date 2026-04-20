Yozgat'ta Aşırı Yağışlar Taşkınlara Sebep Oldu

Haber: Seyfi ÇELİKKAYA

(YOZGAT) - Meteorolojik verilere göre uzun yıllar ortalamasının üzerine çıkan yağışlar Yozgat'ta taşkınlara neden oldu. Sarıkaya ilçesinde barajdan bırakılan suyla birlikte Kanak Çayı taştı, çok sayıda köyde tarım arazileri sular altında kaldı.

Meteorolojik verilere göre, uzun yıllar yağış ortalamasının 66,4 milimetre civarında olduğu Yozgat'ta bu yıl yağış oranı yüzde 121'in üzerinde arttı. Artan yağışlarla birlikte il genelindeki sulama amaçlı barajların doluluk oranı yükseldi, bazı baraj ve göletlerin doluluk oranı yüzde 100'e ulaşınca kapaklar açıldı.

Yozgat'ın Çayıralan ilçesine bağlı Yahyasaray Köyü'nden geçen Kanak Çayı üzerine kurulu Yahyasaray Barajı'nın doluluk oranı yüzde 100'ün üzerine çıktı. Sarıkaya ilçesinde sağanak yağışın da etkisiyle barajdan bırakılan suyla birlikte Kanak Çayı taştı, tarım arazileri sular altında kaldı. Taşkınlardan Sarıkaya ilçesine bağlı Akbucak, Kerpiçik, Karayakup, Kadılı ve Terzili köylerindeki tarım alanları etkilendi.

Akbucak Köyü'nden Emre Çamlıdağ, şunları söyledi:

"Su taşmaları bu sene oldu. Daha önceden kurak geçiyordu. Kanak Çayı haziran ayında, temmuz ayında fazla kesilirdi. Bu sene çok yağış olduğundan dolayı, yağmur olduğundan dolayı çok şükür, çay taştı, arazi sular altında. Son yıllarda olan kuraklıktan sonra bu sene şükür, güzel yağış oldu. Yağış olduktan sonra da ağaçların dereye, Kanak Çayı'na devrilmesinden dolayı ileriye doğru su akmadığı için su geriye vurdu ve kenarlara vurdu. Devlet Su İşleri bunu temizlese daha iyi olur bizim için. Yahyasaray Barajı'nı bıraktılar. Bıraktıktan sonra da buralarda su taşıyor. Kuraklık nedeniyle Kanak'ın çok karını görmezdik, şimdi de zararını görüyoruz."

Akbucak Köyü'nde yaşayan Enes Özlem ise bereketli geçen nisan yağmurlarının taşkına yol açtığını ifade ederek, "Tarımsal faaliyetlerimizi olumsuz etkiledi, zararımız oldu. Lakin hayvan çeşitliliği arttı. Ördekler, kuşlar, leylekler, balıkçılar geldi. Doğa yeşerdi, doğa için olumlu oldu. Bereket getirsin inşallah, ne diyelim? Irmağın üzerinde Kerpiçik Köyü var. Karayakup, Kadılı, Terzili köyleri var. Yahyasaray'a kadar gider. Saraykent'e kadar gider. Buradan Gelingüllü Barajı'na dökülür bu su. Köylerde tarımsal faaliyeti olumsuz yönde etkileyecek neticeler getirdi. Hayırlısı büyümüş diyelim" diye konuştu.