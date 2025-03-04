Yozgat'ta 'Askıda Ekmek' Uygulaması Üçüncü Yılında - Son Dakika
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Yozgat'ta 'Askıda Ekmek' Uygulaması Üçüncü Yılında

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Yozgat'ta ihtiyaç sahiplerine ramazan pidesi dağıtan 'askıda ekmek' uygulaması devam ediyor.

04.03.2025 10:31
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Haber: Seyfi ÇELİKKAYA

(YOZGAT)- Yozgat'ta bir vatandaşın başlattığı "askıda ekmek" uygulaması üçüncü yılında devam ediyor. Yozgat'ta 12 lira 50 kuruştan satılan sade ramazan pidesini almakta zorlanan ihtiyaç sahipleri, uygulama ile evine ücretsiz ekmek götürmeye devam ediyor.

Yozgat İmam Hatip Lisesi'nde hizmetli olarak çalışan Keskin Özer isimli vatandaş, hayırseverler ile ihtiyaç sahipleri arasında köprü olmak amacıyla 3 yıldır askıda ekmek uygulaması başlattı.

Özer'in başlattığı ve mahalle sakinleri tarafından 3 yıldır sürdürülen uygulamaya talep, ramazan ayıyla arttı. Keskin Özer, bu yıl artan talep nedeniyle şehrin en işlek caddelerinden olan Meydan Yeri'nin ortasına, evinden getirdiği elbise askısına koyarak "askıda ekmek' uygulamasını caddeye taşıdı. Özer'e, hayırseverlerin desteği de artarak devam ediyor.

"İhtiyaç sahiplerinin evlerine sıcak ekmek götürebilmesi için böyle bir uygulama başlattık"

Keskin Özer, şöyle konuştu:

"Fakir fukaranın sebeplenmesi, ihtiyaç sahiplerinin evlerine sıcak ekmek götürebilmesi için böyle bir uygulama başlattık. Vatandaşlarımız, elinde imkanı olanlar askımıza ekmeğimizi takıyor, durumu iyi olmayan bir sürü vatandaşımız var, onlar da geliyor, ekmeğini alıyorlar. Ramazanda sofralarına gidiyorlar. 600-700 ekmek gidiyor. Bin olsa yine de gidecek, yetiştiremiyoruz. Vatandaşlarımızın hayratlarıyla ancak elimizden geldiği kadar günlük 250, 300, şu an 400 gidiyor, 500'ü de buluyor bazen. Allah hayır sahiplerinden razı olsun. Yozgat halkının içerideki ve dışarıdaki bütün Yozgat halkımızın Ramazan Bayramı'nı tebrik ediyorum ve desteklerini bekliyorum, askıda ekmekten, fakir fukaranın sebeplenmesi için."

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Yerel Yozgat'ta 'Askıda Ekmek' Uygulaması Üçüncü Yılında - Son Dakika

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