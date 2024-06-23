Yozgat'ta Atıyla Şehir Turu Atan Vatandaş İlgi Odağı Oldu - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Yozgat'ta Atıyla Şehir Turu Atan Vatandaş İlgi Odağı Oldu

Yozgat merkezinde atları sevmesi sebebiyle cadde ve sokaklarda atıyla turlayan Furkan Özdemir, vatandaşların ilgi odağı haline geldi. Özdemir'in at üstündeki rahat tavırları ve şehir turu attığı anlar cep telefonlarıyla kaydedildi. Hobi olarak atıyla şehir turu atan Özdemir, vatandaşların ilgisinden memnun olduğunu belirtti.

23.06.2024 11:40
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Yozgat merkezde atlara olan sevgisi sebebiyle cadde ve sokaklarda atıyla turlayan Furkan Özdemir, vatandaşların da ilgi odağı oldu.

Taşköprü Mahallesi'nde akşamüzeri bir vatandaşın atıyla kaldırımda gezintiye çıkması, kameralara yansıdı. Yozgat Sanayi Sitesi'nden atıyla yola çıkan Furkan Özdemir isimli mermer işiyle uğraşan vatandaşın at üstündeki rahat tavırları dikkat çekti. Atı ile cadde ve sokakları gezen Özdemir'i gören vatandaşlar ise şaşkınlıklarını gizleyemeyip o anları cep telefonları ile kayıt altına aldı.

Hobi amacıyla bazı akşamlar atıyla şehir turu attığını söyleyen Furkan Özdemir, vatandaşların kendisine ilgi gösterdiğini ve bu durumun hoşuna gittiğini ifade etti. Özdemir, "Vatandaşlar şaşkınlıkla bakıyor, atımı çok fazla sevdirmiyorum çünkü sıkıntı oluyor. Dağa çok çıkmıyorum, atı koşturmuyorum, onun için caddede dolaşıyorum. Vatandaş ilgi ile bakıyor, ben mermerciyim hobi olarak ata biniyorum" dedi. - YOZGAT

Kaynak: İHA

Yozgat, Yerel, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Yozgat'ta Atıyla Şehir Turu Atan Vatandaş İlgi Odağı Oldu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


10:41 Maksul Gıda iflas etti Aylardır maaş alamayan 200 çalışan işsiz kaldı Maksul Gıda iflas etti! Aylardır maaş alamayan 200 çalışan işsiz kaldı
09:52 Yollar eşkıyaya emanet 6 aylık bebeğin bulunduğu araca saldırıp aileyi darp ettiler Yollar eşkıyaya emanet! 6 aylık bebeğin bulunduğu araca saldırıp aileyi darp ettiler
09:25 7 köyü alarma geçiren yangın rüzgarın etkisiyle yeniden başladı 7 köyü alarma geçiren yangın rüzgarın etkisiyle yeniden başladı
09:14 İletişim Başkanlığı’ndan “Akrabalarınızı e-Devlet üzerinden akrabalıktan çıkarabilirsiniz“ iddiasına yalanlama İletişim Başkanlığı'ndan "Akrabalarınızı e-Devlet üzerinden akrabalıktan çıkarabilirsiniz" iddiasına yalanlama
09:01 Havada panik anları Türbülansa giren uçaktaki yolcular çığlık çığlığa kaldı Havada panik anları! Türbülansa giren uçaktaki yolcular çığlık çığlığa kaldı
11:49 Benzin ve motorine çifte zam geliyor Tabeladaki rakam keyifleri epey kaçıracak Benzin ve motorine çifte zam geliyor! Tabeladaki rakam keyifleri epey kaçıracak
11:40 Özel, gölge bakanı Mehmet Şimşek’e yolluyor Masada 2 önemli konu var Özel, gölge bakanı Mehmet Şimşek'e yolluyor! Masada 2 önemli konu var
10:58 Dev fil, yaşlı adamı dakikalar içinde dümdüz etti Dev fil, yaşlı adamı dakikalar içinde dümdüz etti
08:34 Husiler’den Filistin’e destek Biri ABD’ye ait 2 dev gemiyi füzelerle vurdular Husiler'den Filistin'e destek! Biri ABD'ye ait 2 dev gemiyi füzelerle vurdular
07:58 Apse yapan dişi için doktora gitti, hayatını kaybetti Apse yapan dişi için doktora gitti, hayatını kaybetti
07:55 Hastane bahçesinde silahlı çatışma Mermiler havada uçuştu, 4 kişi yaralandı Hastane bahçesinde silahlı çatışma! Mermiler havada uçuştu, 4 kişi yaralandı
07:31 Küçük kardeşlerin sır ölümü Kaldıkları otel odasından cansız bedenleri çıktı Küçük kardeşlerin sır ölümü! Kaldıkları otel odasından cansız bedenleri çıktı
00:25 Zafer Partili başkan yardımcısı, çocuklara beddua etti: Keşke köpekler şunlara dalıp parçalasa Zafer Partili başkan yardımcısı, çocuklara beddua etti: Keşke köpekler şunlara dalıp parçalasa
23:19 Portekiz’e farklı yenilen Türkiye gruptan nasıl çıkar İşte tüm ihtimaller Portekiz'e farklı yenilen Türkiye gruptan nasıl çıkar? İşte tüm ihtimaller
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 23.06.2024 11:56:03. #1.12#
SON DAKİKA: Yozgat'ta Atıyla Şehir Turu Atan Vatandaş İlgi Odağı Oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement