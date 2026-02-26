Yozgat'ta Yağışlar Baraj ve Göletlerdeki Suyu Artırdı Ancak Belediye Başkanı Arslan Biraz Daha Tasarruf İstedi

Haber: Seyfi ÇELİKKAYA

(YOZGAT) - Yozgat Belediye Başkanı Kazım Arslan, Musabeyli Cemil Çiçek Barajı'nda doluluk oranının yüzde 15'e çıktığını bildirdi, bununla birlikte su kullanımı konusunda duyarlı olunmasını istedi. Arslan, "Biz yeni kaynaklar aramaya, yeni kaynaklar oluşturmaya devam edeceğiz. Yağışlar da düzenli gittiği sürece Yozgatımızın su sıkıntısı çekmeyeceğini umuyoruz" dedi.

Türkiye'nin önemli tarım bölgelerinde Yozgat'ta son üç yıldır beklenilen yağışların düşmemesi nedeniyle yaşanılan kuraklığın ardından bu yıl yağış oranının artması, sulama ve şebeke suyunun karşılandığı baraj ve göletlerde su seviyesini yükseltmeye başladı. Tarım alanlarının sulamasında kullanılan ve kısa süre önce su seviyesi yüzde 10'lara kadar inen 5 barajdaki genel su doluluk oranı son yağışlarla birlikte yüzde 27,49 seviyesine ulaştı. Yozgat'ta dört ayrı yerleşim biriminin şebeke suyu ihtiyacını karşılayan, su seviyesinin taban suyuna kadar indiği Musabeyli Barajı'nda ise su seviyesi yüzde 15'e çıktı.

Yozgat Belediye Başkanı Kazım Arslan yaptığı açıklamada şöyle konuştu:

"Yozgat'ın su kaynakları büyük ölçüde yağışlarla ilgili olduğu için ve son 3 yıldır özellikle de geçtiğimiz yıl yeterli yağış olmaması sebebiyle su kaynaklarımızda ciddi azalmalar oldu ve bunun sıkıntısını beraber çektik. Son bir aydır Yozgat güzel yağış alıyor. Yağışlar imdadımıza yetişti. Biz birtakım iyileştirme çalışmaları yaptık. Gerek baraj havzasında gerekse baraja gelen derelerle ilgili olarak ıslah çalışmaları yapıldı. Birtakım yeni kanallar açıldı. Baraj havzasında kuyular vuruldu. Bugün itibariyle barajda yüzde 15 seviyesinde suyumuz var. Bu da 10 milyon metreküp suya tekabül ediyor. Meteorolojik verilere göre de bu yağışların bir süre daha devam edeceğini düşünüyoruz ve bir rahatlama içerisine gireceğiz, su miktarı noktasında."

"Yeni kaynaklar aramaya, yeni kaynaklar oluşturmaya da devam edeceğiz"

Kirazlı Göleti bugün itibariyle yüzde 90'ın üzerinde bir seviyede. Şehre katkısı kısıtlı. Yaklaşık yüzde 10 civarında bir katkısı var. Şehre su aldığımız Arap Seyfi bölgesindeki yedi tane kuyuda da su seviyesinde yükselmeler var. Susuzluğun ne demek olduğunu, kıtlığın ne demek olduğunu gördük. O yüzden de su kullanımı noktasında hemşehrilerimizi biraz daha duyarlı, biraz daha hassas, biraz daha tasarruflu olmaya davet ediyoruz. Biz yeni kaynaklar aramaya, yeni kaynaklar oluşturmaya da devam edeceğiz. Baraj bölgesine yeni akmaya başlayan birkaç tane dere için bir çalışmamız var. Eğriöz bölgesinde eski kuyularımızı canlandırmaya yönelik olarak bir çalışmamız var. Yağışlar da düzenli gittiği sürece Yozgatımızın su sıkıntısı çekmeyeceğini umuyoruz."