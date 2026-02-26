Yozgat'ta Yağışlar Baraj ve Göletlerdeki Suyu Artırdı Ancak Belediye Başkanı Arslan Biraz Daha Tasarruf İstedi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Yozgat'ta Yağışlar Baraj ve Göletlerdeki Suyu Artırdı Ancak Belediye Başkanı Arslan Biraz Daha Tasarruf İstedi

26.02.2026 12:22  Güncelleme: 13:45
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Yozgat Belediye Başkanı Kazım Arslan, Musabeyli Cemil Çiçek Barajı'ndaki su doluluk oranının yüzde 15'e çıktığını belirtti. Son yağışların su seviyelerini artırdığına dikkat çeken Arslan, su kullanımı konusunda duyarlılık çağrısında bulundu.

Haber: Seyfi ÇELİKKAYA

(YOZGAT) - Yozgat Belediye Başkanı Kazım Arslan, Musabeyli Cemil Çiçek Barajı'nda doluluk oranının yüzde 15'e çıktığını bildirdi, bununla birlikte su kullanımı konusunda duyarlı olunmasını istedi. Arslan, "Biz yeni kaynaklar aramaya, yeni kaynaklar oluşturmaya devam edeceğiz. Yağışlar da düzenli gittiği sürece Yozgatımızın su sıkıntısı çekmeyeceğini umuyoruz" dedi.

Türkiye'nin önemli tarım bölgelerinde Yozgat'ta son üç yıldır beklenilen yağışların düşmemesi nedeniyle yaşanılan kuraklığın ardından bu yıl yağış oranının artması, sulama ve şebeke suyunun karşılandığı baraj ve göletlerde su seviyesini yükseltmeye başladı. Tarım alanlarının sulamasında kullanılan ve kısa süre önce su seviyesi yüzde 10'lara kadar inen 5 barajdaki genel su doluluk oranı son yağışlarla birlikte yüzde 27,49 seviyesine ulaştı. Yozgat'ta dört ayrı yerleşim biriminin şebeke suyu ihtiyacını karşılayan, su seviyesinin taban suyuna kadar indiği Musabeyli Barajı'nda ise su seviyesi yüzde 15'e çıktı.

Yozgat Belediye Başkanı Kazım Arslan yaptığı açıklamada şöyle konuştu:

"Yozgat'ın su kaynakları büyük ölçüde yağışlarla ilgili olduğu için ve son 3 yıldır özellikle de geçtiğimiz yıl yeterli yağış olmaması sebebiyle su kaynaklarımızda ciddi azalmalar oldu ve bunun sıkıntısını beraber çektik. Son bir aydır Yozgat güzel yağış alıyor. Yağışlar imdadımıza yetişti. Biz birtakım iyileştirme çalışmaları yaptık. Gerek baraj havzasında gerekse baraja gelen derelerle ilgili olarak ıslah çalışmaları yapıldı. Birtakım yeni kanallar açıldı. Baraj havzasında kuyular vuruldu. Bugün itibariyle barajda yüzde 15 seviyesinde suyumuz var. Bu da 10 milyon metreküp suya tekabül ediyor. Meteorolojik verilere göre de bu yağışların bir süre daha devam edeceğini düşünüyoruz ve bir rahatlama içerisine gireceğiz, su miktarı noktasında."

"Yeni kaynaklar aramaya, yeni kaynaklar oluşturmaya da devam edeceğiz"

Kirazlı Göleti bugün itibariyle yüzde 90'ın üzerinde bir seviyede. Şehre katkısı kısıtlı. Yaklaşık yüzde 10 civarında bir katkısı var. Şehre su aldığımız Arap Seyfi bölgesindeki yedi tane kuyuda da su seviyesinde yükselmeler var. Susuzluğun ne demek olduğunu, kıtlığın ne demek olduğunu gördük. O yüzden de su kullanımı noktasında hemşehrilerimizi biraz daha duyarlı, biraz daha hassas, biraz daha tasarruflu olmaya davet ediyoruz. Biz yeni kaynaklar aramaya, yeni kaynaklar oluşturmaya da devam edeceğiz. Baraj bölgesine yeni akmaya başlayan birkaç tane dere için bir çalışmamız var. Eğriöz bölgesinde eski kuyularımızı canlandırmaya yönelik olarak bir çalışmamız var. Yağışlar da düzenli gittiği sürece Yozgatımızın su sıkıntısı çekmeyeceğini umuyoruz."

Kaynak: ANKA

Yerel Haberler, Kazım Arslan, Cemil Çiçek, Yozgat, Çevre, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Yozgat'ta Yağışlar Baraj ve Göletlerdeki Suyu Artırdı Ancak Belediye Başkanı Arslan Biraz Daha Tasarruf İstedi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Öğrencilere söyletilenler infial yaratmıştı O görüntülere soruşturma Öğrencilere söyletilenler infial yaratmıştı! O görüntülere soruşturma
Abdullah Kavukcu yıldız ismi şimdiden açıkladı: Bir gün bize transfer olacak Abdullah Kavukcu yıldız ismi şimdiden açıkladı: Bir gün bize transfer olacak
Senegal’de Eşcinselliğe Cezalar Artıyor Senegal'de Eşcinselliğe Cezalar Artıyor
Polis merkezindeki cinayette kan donduran detay: Bıçağı babası peçeteye sarıp vermiş Polis merkezindeki cinayette kan donduran detay: Bıçağı babası peçeteye sarıp vermiş
Savaş uçakları için kara gün Dört bir yandan acı haberler geldi Savaş uçakları için kara gün! Dört bir yandan acı haberler geldi
Türkiye’nin en kurak ilçesine lapa lapa kar yağdı Türkiye'nin en kurak ilçesine lapa lapa kar yağdı

15:11
İngiltere’den video çekip Türkiye’de yaşanan olaya isyan etti: Burada bir kere bile görmedim
İngiltere'den video çekip Türkiye'de yaşanan olaya isyan etti: Burada bir kere bile görmedim
14:41
Bakan Şimşek: Ekonomik Güven Endeksi 100,7 ile eşik değeri aştı
Bakan Şimşek: Ekonomik Güven Endeksi 100,7 ile eşik değeri aştı
14:22
Bu bir ilk Gizlice aldıkları bu uçakla bölgede dengeleri altüst ettiler
Bu bir ilk! Gizlice aldıkları bu uçakla bölgede dengeleri altüst ettiler
13:56
Bir ilimiz bu olayı konuşuyor Çocuğunu hastanede çocuk özlemi çeken adama verdi
Bir ilimiz bu olayı konuşuyor! Çocuğunu hastanede çocuk özlemi çeken adama verdi
13:34
14 yaşındaki kız çocuğu, babasını nasıl öldürdüğünü anlattı: İzlediğim filmde...
14 yaşındaki kız çocuğu, babasını nasıl öldürdüğünü anlattı: İzlediğim filmde...
13:28
Dünya bu görüntüleri konuşuyor Dikkat çeken İstanbul detayı
Dünya bu görüntüleri konuşuyor! Dikkat çeken İstanbul detayı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 26.02.2026 15:27:45. #7.11#
SON DAKİKA: Yozgat'ta Yağışlar Baraj ve Göletlerdeki Suyu Artırdı Ancak Belediye Başkanı Arslan Biraz Daha Tasarruf İstedi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.