Yozgat'ta Besicilik Yapan Çiftçi, Aşıların Ölüm ve Sakatlığa Neden Olduğunu İddia Ediyor - Son Dakika
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Yozgat'ta Besicilik Yapan Çiftçi, Aşıların Ölüm ve Sakatlığa Neden Olduğunu İddia Ediyor

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Yozgat'ta uzun yıllardır besicilik yapan Muharrem Yalçın, Tarım ve Orman İl Müdürlüğü tarafından yapılan aşıların hayvanlara zarar verdiğini ileri sürdü. Yalçın, bilinmeyen aşıların kullanıldığını ve hayvanların ölüm veya sakat doğum yaptığını belirtti. Tarım ve Orman Müdürlüğü ise dışarıdan aşı alınmadığını ve sakat doğumların genellikle akrabalık kaynaklı olduğunu açıkladı.

21.06.2024 15:28
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HABER: SEYFİ ÇELİKKAYA

(YOZGAT) - Yozgat'ta yaklaşık 50 yıldır besicilik yapan Muharrem Yalçın, Tarım ve Orman İl Müdürlüğü tarafından büyük ve küçükbaş besi hayvanlarına yapılan aşıların ölüm ve sakatlığa neden olduğunu ileri sürdü. Yalçın, "Bilinmedik, bulunmadık aşıları getiriyorlar, milletin hayvanların üstünde deniyorlar. Kiminin kuzusu ölüyor, kiminin kuzusu sakat oluyor" dedi. Yozgat Tarım ve Orman İl Müdürlüğü yetkilileri ise dışarıdan aşı alınmadığını, sakat ve eksik doğumların çoğunluğunun anaçların yakın akrabalıklardan kaynaklı olduğunu belirtti.

Yozgat'ta 50 yıldır hayvancılık yapan Muharrem Yalçın'ın bir koyunu üç ayaklı kuzu doğurdu. Menşei bilinmeyen aşılar kullanılması sonucunda besi hayvanlarının sakat veya ölü kuzu ve buzağı dünyaya getirdiklerini ileri süren Yalçın, şöyle konuştu:

"Bilinmedik aşıları milletin hayvanlarının üstünde deniyorlar"

"Bugün bir koyunum kuzuladı, üç ayaklı kuzu. Kuzum sakat oldu. Buradan Tarım ve Orman Bakanlığı'na sesleniyorum, Tarım İl Müdürlüğü'ne sesleniyorum: Bilinmedik, bulunmadık aşıları getiriyorlar, milletin hayvanlarının üstünde deniyorlar. Kiminin kuzusu ölüyor, kiminin kuzusu sakat oluyor, kiminin ineği ölüyor, kiminin ineği sakat doğuruyor, kiminin ineği bırakıyor. Bilinmedik aşı getiriyorlar, bizim garibim Yozgat'ın üstünde böyle deniyorlar. Bizim Yozgat deneme tahtası oldu. Ben buradan bakana sesleniyorum bak benim kuzum sakat oldu, hayvanları satamadık, hayvanlar elimizde kaldı. Borç dersen bir ton borç var. Millete yazık günah değil mi yani? Getiriyor aşıyı, milletin davarına, malına, vuruyor deneme tahtası. Bak benim kuzum üç bacaklı. Ben buradan Tarım ve Orman Bakanlığı'na, Tarım İl Müdürü'ne sesleniyorum benim bu kuzuma çare bulsunlar yoksa benim kuzumu ödesinler."

"Kullandıkları aşıyı kendileri de bilmiyor"

Besi hayvanlarına vurulan aşının ne olduğunu aşıyı yapan kurumun dahi bilmediğini ileri süren Yalçın konuşmasını şu cümlelerle tamamladı:

"Kullandıkları aşıyı kendileri de bilmiyor, vallahi kendileri de bilmiyor. Getiriyorlar, vuruyorlar gidiyorlar, ben gülüyorum, bilmiyorlar ki. Burada bizim komşuların kiminin buzağı öldü, kiminin danası öldü. Buradan Tarım İl Müdürlüğü'ne söylüyorum kendi vurduğu aşıyı biliyor mu? Aşıyı da bilmiyordur Allah bilir. İlkokul birden beri hayvancılık yapıyorum bu seneye kadar böyle bir şeyle ben karşılaşmadım. Vurdukları aşı davarı delirtiyor. Bir tane de toklum delirdi. Toklum kafayı bozdu orada yatıyor hayvan. Burada bir komşumuzun kiminin buzağısı bıraktı, kiminin ineği öldü, kiminin danası öldü. Yazık günah değil mi? İnekleri yüzde 25'i yüzde 30'u buzağılarını bırakıyor. Danalar ölüyor gerçekleri demiyorlar."

Tarım ve Orman Müdürlüğü'nden aşı açıklaması

Tarım ve Orman Müdürlüğü yetkilileri ise yurt dışından aşı alınmadığını vurgulayarak şu bilgileri paylaştı:

"Küçükbaşlarda görülen sakat, eksik doğumların çoğunluğu anaçların yakın akrabalıklardan kaynaklı oluyor. Küçükbaşlara doğduklarında brusella ve veba aşısı yapılırken büyükbaşlara da ilkbahar ve sonbahar dönemlerinde şap aşısı yapılır. Dışarıdan aşı alımı yapılmaz, menşei bellidir. Bakanlığımız kullanılan aşıları kendisi üretmektedir."

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Yerel Yozgat'ta Besicilik Yapan Çiftçi, Aşıların Ölüm ve Sakatlığa Neden Olduğunu İddia Ediyor - Son Dakika

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