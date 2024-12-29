Yozgat'ta Bozok Türk Halk Müziği Topluluğu, 2025 Konserlerine Hazırlanıyor - Son Dakika
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Yozgat'ta Bozok Türk Halk Müziği Topluluğu, 2025 Konserlerine Hazırlanıyor

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Emekli öğretmen Selahattin Koştan öncülüğünde kurulan Bozok Türk Halk Müziği topluluğu, 2025 yılında vereceği konserler için provalarını sürdürüyor. Topluluk, ilk konserini 4 Ocak 2025'te vererek çevre illere turneye çıkmayı planlıyor.

29.12.2024 13:26  Güncelleme: 15:08
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Haber: Seyfi ÇELİKKAYA

(YOZGAT) - Yozgat'ta emekli öğretmen Selahattin Koştan öncülüğünde 6 yıl önce kurulan Bozok Türk Halk Müziği (THM) topluluğu, 2025 yılında vereceği konserler için prova ve hazırlıklarını sürdürüyor. Farklı meslek grupları ile emekliler ve üniversite öğrencilerinden oluşan topluluk ilk konserini 4 Ocak 2025 tarihinde verdikten sonra, çevre illerde ve ilçelerde turneye çıkmayı planlıyor.

Yozgat'taki tarihi konaklardan biri olan Hüzni Baba Konağında bir araya gelen 26 kişiden oluşan Bozok THM Topluluğu üyeleri, topluluğun kurucusu ve şefi emekli öğretmen Selahattin Koştan gözetiminde çalışmalarını sürdürüyor. Kuruluşundan bugüne kadar Yozgat il merkezinde konser vermekle yetinen topluluk, önümüzdeki yıl farklı il ve ilçelere turne düzenlemeyi planlıyor. Konser için yoğun bir talebin olduğunu kaydeden şef Selahattin Koştan, amaçlarının Yozgat'ta sanatsal faaliyetlerin artırılmasına katkı sunmak olduğunu söyledi.

"Yozgat'ta kültürel faaliyetler çok az, yok denecek kadar az"

Koştan, Yozgat'ta kültürel faaliyetlerin yok denecek kadar az olduğunu belirterek, şöyle konuştu:

"Türk Halk Müziği çalıştırıyoruz. Bu halk müziği topluluğumuzu 6 yıldan bu tarafa çalışıyoruz, kurucusu benim. Yozgat'ta kültürel faaliyetler çok az, yok denecek kadar az. Hem belediyeye yardım etmek amaçlı, belediyeye ait değiliz ama belediyeye en azından el uzatıp onun yükünü hafifletmek amaçlı ve Yozgat halkına sosyal yapı olarak elimizi uzatarak bir şeyler yapalım, Yozgat boş olmasın. Diğer vilayetlerde, bir Kayseri gibi, Nevşehir gibi veya başka bir illerimizde 8- 10 tane, 20 tane Türk Halk Müziği Korusu varken Yozgat'ımızda nedense bu koro sayısı çok az. Bizim amacımız bu koroyu çoğaltmak ve sosyal olarak halkımızı aydınlatarak, refaha ulaştırmak.

Biz üç dört kişiyle başladık koromuza. Ama önce saz ekibini bulduk. Saz ekibinden sonra koro ve solo arkadaşlarımız bana yardımcı oldular. Birlikte 10 kişi olduk, 15 kişi olduk, daha çoğaldık derken şu gördüğünüz topluluğu, çok kalabalık bir topluluğu teşkil ettik.

Şimdi biz iki yerde konser yaptık. Birincisi Kültür Müdürlüğü'nde konser yaptık, diğer konserimizi Polis Okulu'nda yaptık. Aynı zamanda kurumlarda konserlerimize devam ettik ama iki tanesi önemli konserdi. Şimdi 4 Ocak'ta Bozok topluluğu olarak büyük sinema konserini vereceğiz. Talep oldukça çok, elit insanlardan oluşan bir koroyuz. İlimizde, ilçelerimizde olduğu gibi diğer illerden de talep geliyor. O talepleri zaman zaman karşılayacağız, diğer illere gideceğiz. Kayseri gibi, Nevşehir gibi, Hatay'da konser vereceğiz, öyle düşünüyoruz. Aynı zamanda Erzincan konserini düşünüyoruz. Buna benzer konserlerimiz il dışında devam edecek."

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Yerel Yozgat'ta Bozok Türk Halk Müziği Topluluğu, 2025 Konserlerine Hazırlanıyor - Son Dakika

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