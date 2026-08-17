Yozgat'ta Çiftçiler TMO Kapasitesinden Şikayetçi - Son Dakika
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Yozgat'ta Çiftçiler TMO Kapasitesinden Şikayetçi

Yozgat\'ta Çiftçiler TMO Kapasitesinden Şikayetçi
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Yozgat'ta TMO alım merkezinin yetersizliği nedeniyle çiftçiler ürünlerini satmakta zorlanıyor.

Haber: Seyfi ÇELİKKAYA

(YOZGAT)- Yozgat'ta yağışların etkisiyle hububat verimi yükselirken, Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) alım merkezlerinin kapasitesinin yetersiz kalması çiftçilerin ürünlerini satmasını zorlaştırdı. Üreticiler kapalı olan TMO silolarının biran önce açılmasını istedi.

TMO alım merkezlerinin kapasitesinin yetersiz kalması çiftçilerin ürünlerini satmasını zorlaştırdı. Sorgun ilçesine bağlı Doğankent Beldesi'ndeki TMO alım merkezinin henüz açılmadığını belirten üreticiler, ürünlerini 30 kilometre uzaklıktaki Sorgun'a götürmek zorunda kaldıklarını ve bunun ek maliyet oluşturduğunu söyledi. Çiftçiler, tüccarların da bu durumu fırsat bilerek buğdayı düşük fiyatlardan aldığını savundu. Alımlarda yaşanılan sorunlar nedeniyle tüccarın alım fiyatlarını çok aşağıya çektiği ileri sürüldü.

Yozgat'ta yaklaşık 6 milyon 130 bin dekar ekilebilir arazinin 4 milyon 648 bin 580 dekarında 42 bin 227 çiftçi tarımsal üretim yapıyor. Buğday, mercimek ve nohut gibi stratejik ürünlerin üretiminde Türkiye'nin önde gelen illeri arasında yer alan Yozgat'ta çiftçiler, artan üretim maliyetleri ve ürünlerin düşük fiyatlardan alınmasından şikayetçi.

"BUĞDAYI 30 KİLOMETRE UZAĞA GÖTÜRÜYORUZ"

Yozgat'ın Sarıkaya ilçesi Karacalar Köyü'nden İsmail Şahin, Doğankent beldesi yerine Sorgun'a buğdayın götürülmesi halinde ek maliyet bindiğine dikkati, çekerek şöyle konuştu:

"Çiftçiyim, mağdurum. Malımızı çıkarttık, TMO'ya veremiyoruz. Devlet eliyle birileri zengin ediliyor. Vatandaş çiftçi, tefeciye düştü. Bizim talebimiz Doğankent TMO'nun açılıp vatandaşın buğdaylarının oraya alınması. Yozgat valisinin sözü var. Buğdayı 30 kilometre uzağa götürüyoruz, 30 bin kira veriyoruz. Benim bir araba buğdayda 30 bin lira karım yok. Devletin bizim mağduriyetimizi gidermesi gerekir. Benim Tarım Kredi borcum geldi. Ziraat Bankası borcum geldi. Bunları devletten ne zaman alacağım, ne zaman ödeyeceğim? 12 liraya sabah götürdüm borcum dolayısıyla buğday verdim. Yazık değil mi bize? Maliyeti 21 lira."

" TÜCCAR BİZDEN 12-13 LİRAYA BUĞDAY ALIYOR"

Doğankent Beldesi çiftçilerinden Yusuf Koçak da şunları söyledi:

"Buğdayımızı ürettik, bir sefer verebildim. 15 bin liraya mal oldu. İkinci buğdayımı da randevum olmadığı için götüremedik. Lisanslı kapandı, bizi Sorgun'a yönlendirdiler. Sorgun'a benim götürmem 25 bin lira. 5 tane çocuğum var, mağduruz. 100 liraya, 70 liraya mercimek aldık veresiye, 22 liraya mercimeği satamıyoruz. Devlet Tarım Kredi'yi açsa tüccarda piyasa yükselir. Devlet anadır, babadır, halkın yanında yer olması gerek. Ofisimiz açılmalı, bir an evvel açılmalıdır. Özel silolara kira ödemek yerine devlet buraya silo yapsın. Buranın en merkezi Doğankent'tir, Türkiye'nin ortası. Geçen sene bir açtılar. Seneden seneye bir açıyorlar, bir kapatıyorlar. Bu yıl hiç açmadılar. Bekliyoruz. Buğdayım bekliyor, randevu aldım bekliyorum. Götüremiyorum."

Kaynak: ANKA

Toprak Mahsulleri Ofisi, Ekonomi, Yozgat, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Yozgat'ta Çiftçiler TMO Kapasitesinden Şikayetçi - Son Dakika

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