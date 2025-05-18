Yozgat'ta Çilek Bahçeleri Artıyor: Yeni Projelerle Destekleniyor - Son Dakika
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Yozgat'ta Çilek Bahçeleri Artıyor: Yeni Projelerle Destekleniyor

Yozgat'ta alternatif ürün olarak önerilen çilek bahçeleri, verilen desteklerle artış gösteriyor. Tarım ve Orman İl Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen projelerle 53 dönümlük alana ilave olarak 20 dekar çilek bahçesi tesis edildi. Çilek üretimi, ekonomik getirisi ve kolay yetiştirilmesi ile çiftçilerin ilgisini çekiyor.

18.05.2025 14:16  Güncelleme: 15:36
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Haber: Seyfi ÇELİKKAYA

(YOZGAT) - Yozgat'ta geleneksel tarımsal üretim yapan çiftçilere alternatif ürün olarak önerilen çilek bahçelerinin sayısı, verilen desteklerle artıyor. Önceki yıllarda Tarım ve Orman İl Müdürlüğü tarafından hazırlanan "Alternatif Ürün" projesi kapsamında 53 dönümlük alanda kurulan çilek bahçelerine ilave olarak, verilen destekle 20 dekar alanda daha çilek bahçesi tesis edildi.

Yozgat'ta önceki yıllarda deneme amaçlı ekimi yapılıp, bol ürün alınmasıyla birlikte çilek üretimine yönelik talep arttı, yeni bahçeler tesis edildi. İl genelinde verilen desteklerle birer dekar alanda kurulan 53 çilek bahçesinde üretim devam ederken, Sorgun Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğü tarafından hazırlanan proje Konya Ovası Projesi (KOP) tarafından kabul edildi.

İlçeye bağlı köylerde 20 çiftçinin birer dekarlık alanında yeni çilek bahçeleri oluşturuldu. Çileğin buğday ve diğer ürünlere göre ekonomik getirisinin daha iyi, yetiştirilmesinin ise daha kolay olduğu belirtildi.

Köye yerleşip, çilek üretimine başladılar

Ankara'da özel bir şirkette üst düzey yönetici olarak çalışan Gül Akyol, eşi Gökhan Akyol ile birlikte 5 yıl önce Yozgat'ın Sorgun ilçesine bağlı Bahadın Beldesi'ne yerleşti. Kovid-19 salgını dönemindeki sokağa çıkma yasağı nedeniyle köylerine dönen Akyol çifti, organik tarıma başladı, projeden yararlanıp, çilek bahçesi kurdu. Bir kez dikimi yapıldıktan sonra 3 yıl boyunca ürün alabildiklerini belirten Gül Akyol, Bahadın Belediye Başkanı Sami Eroğlu'nun kendisine ait 2 dönümlük alanı tahsis ettiğini, bu alanda da KOP desteği ile çilek bahçesi kurduklarını anlattı.

Gün boyu çileklerin otlarını temizleyip, bakımını yapan Gül Akyol, yaklaşık bir ay sonra ürün almaya başlayacaklarını belirterek, şunları söyledi:

"5 yıldır Bahadın'da yaşıyorum. Buraya gelince organik tarımla ilgilenmeye başladım. Dört dönüm kendi arazim vardı, önce domates vesaire yetiştirme işlemleri yaptım. Sonra 2 yıldır çilek yapıyorum. Geçen yıl bir dönüm çilekle başladım. Bu yıl da sağ olsun belediye başkanımızın desteğiyle yer tahsis edildi bize, KOP projesinden 2 dönüm çilek bahçesi yaptık. Fideleri yarı fiyatına geldi, fide desteği yaptı, gübre desteği yaptı, maç desteği ve damla sulama boruları. Tabii yeterli olmuyor, bir o kadar da siz almak zorunda kalıyorsunuz ama önemli bir şey. Maliyetler çok yüksek ve geri dönüşü de bir ay sonra başlayacak gibi görünüyor. Başkanımız sağ olsun bize yer tahsis etti, biz de projeyi uyguladık."

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Yerel Yozgat'ta Çilek Bahçeleri Artıyor: Yeni Projelerle Destekleniyor - Son Dakika

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