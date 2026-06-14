Yozgat'ta Dolu Felaketi

Haber: Seyfi ÇELİKKAYA

(YOZGAT) - Yozgat'ta dün akşam saatlerinde aniden bastıran dolu, Yerköy, Çiçekdağı, Şefaatli ilçelerinde etkili oldu, yaklaşık 20 gün sonra hasat edilmeye başlanılacak hububat ekili alanlarda ciddi zararlar oluştu. Yozgat Valiliği, teknik ekiplerin bölgede çalışma başlattığını, tarım alanlarında zarar tespiti yapıldığını duyurdu.

Kentte dün akşam saatlerinde başlayan yağmur yağışı, birbirine sınır olan Yerköy ve Şefaatli ilçeleri ile Kırşehir'in Çiçekdağı ilçesinde fındık büyüklüğünde dolu olarak düştü.

Yozgat Valiliği, Yerköy ve Şefaatli ilçelerinde etkili olan dolu ve yoğun yağış nedeniyle meydana gelen sel ve tarımsal zarar ihbarları üzerine, İl Özel İdaresi, Karayolları, Emniyet ve Jandarma ekiplerini bölgeye yönlendirdi.

Yağışlardan etkilenen bölgelerde ulaşımın aksamaması ve vatandaşların güvenliğinin sağlanması amacıyla ilgili kurumlar koordineli şekilde çalışmalarını yürüttüldü. Tarımsal alanlarda oluşan zararların tespiti amacıyla İl ve İlçe Tarım Müdürlükleri, günün ilk ışıkları ile birlikte sahada incelemelerine başladı.

Yerköy ilçesinde yağan doludan etkilenen vatandaşlardan Bekir Aslan, "Yüzde 100 arpayı bitirmiş. 15 dönüm arpa bitmiş. İçeride buz dolu. Ne diyeyim ki? Allah'tan gelen, bir şey yapıp diyemem ki, ne diyeyim ben? Elimiz avcumuz oydu, bitti işte yok" dedi.

Mehmet Gül de "Bir anda yağmur, dolu ne olduğunu biz de anlayamadık. Toz, duman bir afet oldu. Zarar her yerde var. Tarlalarda var, meyvelerde var, sebzelerde var. Her şeyde zarar var" ifadelerini kullandı.

"EKİLİ ALANLARIMIZIN BİR KISMINDA YÜZDE 100 ZARAR VAR"

Yerköy Buruncuk Köyü Muhtarı Ziya Şirin, ekili alanlarda dolunun ciddi zarar verdiğini belirterek, şunları söyledi:

"Dün akşam aşırı derecede bir felaket yaşadık. Allah daha bunun beterinden saklasın. Ekili alanlarımızın bir kısmında yüzde 100 zarar var. Bir kısmında da yüzde 50, o civarda bir zarar var. Köyümüzün içerisinde bayağı bir zarar var. Özellikle de içme suyumuzun kuyusuna yukarıdan gelen selden dolayı kuyunun içerisine sel suyu birikti, tahliye yapacağım. Ne durumda olduğunu da tam bilmiyorum. Güneş enerjimizin panellerinde biraz zarar var. Zararımız büyük. Allah afatından saklasın. Dün tehlike atlattık. Hasada başlayacaktık yakın bir zamanda. Mahsullerimiz çok güzeldi bu sene yağışlardan dolayı. Cenab-ı Allah kısmet etmiyorsa etmiyor. Bir afat oldu, hayırlısı olsun. Artık yapacak bir şey yok. Bu Allah'tan gelen bir şey."