Yozgat'ta Ekmek Fiyatları Bozuk Para Sıkıntısını Beraberinde Getirdi - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Yozgat'ta Ekmek Fiyatları Bozuk Para Sıkıntısını Beraberinde Getirdi

Geniş Video İzle

Yozgat'ta ekmeğin 8 liradan, parmak çörek ve pidenin 9 liradan işlem görmesi, bozuk para sıkıntısını da beraberinde getirdi. Yozgat'ın Yerköy ilçesinde bir fırın sahibi müşterilerine para üstü olarak verecek madeni para bulamayınca, 100 lira madeni para getirenlere 110 lira ödeyerek, sorununu çözmeye çalışıyor.

30.07.2024 17:02
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

SEYFİ ÇELİKKAYA

(YOZGAT) – Yozgat'ta ekmeğin 8 liradan, parmak çörek ve pidenin 9 liradan işlem görmesi, bozuk para sıkıntısını da beraberinde getirdi. Yozgat'ın Yerköy ilçesinde bir fırın sahibi müşterilerine para üstü olarak verecek madeni para bulamayınca, 100 lira madeni para getirenlere 110 lira ödeyerek, sorununu çözmeye çalışıyor.

Yozgat'ta ekmek fiyatlarının küsuratlı olması, beraberinde madeni para sıkıntısına neden oldu. Özellikle fırınlarda, bir ekmek için 10 lira veren müşteriye 2 lira kalan para üstünü vermekte zorlanan fırıncıların bazıları, post cihazı kullanmaya başlarken bazıları da sorunu farklı yöntemlerle çözmeye çalışıyor. Yozgat'ın Yerköy ilçesinde ise bir fırın işletmecisi, 100 lira madeni para getirene 110 lira ödeme yaparak, günlük madeni para sıkıntısını çözmeye çalışıyor.

"Çok ciddi sıkıntılar yaşıyoruz bozuk para konusunda"

Fırın işletmecisi Mehmet Işık, şöyle konuştu:

"Çok ciddi bir bozuk para sıkıntımız var. Biz o yüzden bir kampanya başladık. 100 lira bozuk para getirene 110 lira veriyoruz, bir liralık olmak şartıyla. Çok ciddi sıkıntılar yaşıyoruz bozuk para konusunda. Ekmeklerin küsuratlı olması, bozuk para piyasada yok. Herkes bozuk para sıkıntısı yaşıyor, biz de öyle. Ekmek 8 lira, her gelen tüm getiriyor, bozuk para getiren yok. Vatandaşlara buradan da sesleniyorum; evdeki bozuk paralarınızı getirin, değerlendirelim. Çok büyük sıkıntılar yaşıyoruz esnaf olarak, bozuk parada. 100 lira getirene, 110 lira veriyoruz."

Kaynak: ANKA

Yerköy, Yozgat, Ekmek, Yerel, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Yozgat'ta Ekmek Fiyatları Bozuk Para Sıkıntısını Beraberinde Getirdi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


16:59 Olimpiyat açılışındaki gösteriye Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan tepki: Macron davet etti, görüntüleri görünce vazgeçtim Olimpiyat açılışındaki gösteriye Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan tepki: Macron davet etti, görüntüleri görünce vazgeçtim
15:49 Nagehan Alçı, Yunan diplomat sevgilisiyle ilk kez görüntülendi Nagehan Alçı, Yunan diplomat sevgilisiyle ilk kez görüntülendi
13:47 Ekonomi Araştırma Enstitüsü: Alman ekonomisi krize saplandı, üçüncü çeyrekte iyileşme beklenmiyor Ekonomi Araştırma Enstitüsü: Alman ekonomisi krize saplandı, üçüncü çeyrekte iyileşme beklenmiyor
13:22 Düzenleme TBMM’den geçti, başıboş köpekleri ilk toplayan DEM Partili Silvan belediyesi oldu Düzenleme TBMM'den geçti, başıboş köpekleri ilk toplayan DEM Partili Silvan belediyesi oldu
13:19 Bir günde 10 bin lira toplayan dilencinin sırrı ortaya çıktı Bir günde 10 bin lira toplayan dilencinin sırrı ortaya çıktı
16:31 Otobüs durağında bekleyen kadına bakarak kendini tatmin etti Otobüs durağında bekleyen kadına bakarak kendini tatmin etti
16:26 Taraftarları sokaklara döktü Romanya, Mehmet Topal’ı konuşuyor Taraftarları sokaklara döktü! Romanya, Mehmet Topal'ı konuşuyor
15:47 Isparta’da babasını öldüren genç kadının ilk ifadesi ortaya çıktı Isparta'da babasını öldüren genç kadının ilk ifadesi ortaya çıktı
15:30 Tuğba Ekinci, kendisini eleştiren Pınar Eliçe’yi eski müstehcen fotoğraflarıyla vurdu Tuğba Ekinci, kendisini eleştiren Pınar Eliçe'yi eski müstehcen fotoğraflarıyla vurdu
15:25 Filenin Sultanları’nın rakibine doping şoku Dominik Cumhuriyeti’nin en iyi oyuncusu diskalifiye edildi Filenin Sultanları'nın rakibine doping şoku! Dominik Cumhuriyeti'nin en iyi oyuncusu diskalifiye edildi
15:23 Malatya’da polis kiracılarına ateş açtı Annesi dahil 3 kişi öldü, 2 kişi yaralandı Malatya'da polis kiracılarına ateş açtı! Annesi dahil 3 kişi öldü, 2 kişi yaralandı
15:13 AK Partili Tuğrul Türkeş’ten Bahçeli’yi kızdıracak sözler: Gangsterliği size Türkeş mi öğretti AK Partili Tuğrul Türkeş'ten Bahçeli'yi kızdıracak sözler: Gangsterliği size Türkeş mi öğretti?
15:10 Brezilyalı Olimpiyat yüzücüsü, erkek arkadaşı ile buluşmak için sporcuların kaldığı köyden gizlice ayrıldığı gerekçesi ülkesine geri gönderildi Brezilyalı Olimpiyat yüzücüsü, erkek arkadaşı ile buluşmak için sporcuların kaldığı köyden gizlice ayrıldığı gerekçesi ülkesine geri gönderildi
14:47 7 yıl sonra setlere dönen Sinem Kobal’dan ilk kare geldi 7 yıl sonra setlere dönen Sinem Kobal'dan ilk kare geldi
13:47 Erkek mahkumla cinsel ilişkiye giren İngiliz kadın gardiyan, müebbet hapis cezası ile karşı karşıya kaldı Erkek mahkumla cinsel ilişkiye giren İngiliz kadın gardiyan, müebbet hapis cezası ile karşı karşıya kaldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 30.07.2024 17:27:19. #1.11#
SON DAKİKA: Yozgat'ta Ekmek Fiyatları Bozuk Para Sıkıntısını Beraberinde Getirdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement