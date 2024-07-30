Yozgat'ta Ekmek Fiyatları Bozuk Para Sıkıntısını Beraberinde Getirdi

Yerel

SEYFİ ÇELİKKAYA

(YOZGAT) – Yozgat'ta ekmeğin 8 liradan, parmak çörek ve pidenin 9 liradan işlem görmesi, bozuk para sıkıntısını da beraberinde getirdi. Yozgat'ın Yerköy ilçesinde bir fırın sahibi müşterilerine para üstü olarak verecek madeni para bulamayınca, 100 lira madeni para getirenlere 110 lira ödeyerek, sorununu çözmeye çalışıyor.

Yozgat'ta ekmek fiyatlarının küsuratlı olması, beraberinde madeni para sıkıntısına neden oldu. Özellikle fırınlarda, bir ekmek için 10 lira veren müşteriye 2 lira kalan para üstünü vermekte zorlanan fırıncıların bazıları, post cihazı kullanmaya başlarken bazıları da sorunu farklı yöntemlerle çözmeye çalışıyor. Yozgat'ın Yerköy ilçesinde ise bir fırın işletmecisi, 100 lira madeni para getirene 110 lira ödeme yaparak, günlük madeni para sıkıntısını çözmeye çalışıyor.

"Çok ciddi sıkıntılar yaşıyoruz bozuk para konusunda"

Fırın işletmecisi Mehmet Işık, şöyle konuştu:

"Çok ciddi bir bozuk para sıkıntımız var. Biz o yüzden bir kampanya başladık. 100 lira bozuk para getirene 110 lira veriyoruz, bir liralık olmak şartıyla. Çok ciddi sıkıntılar yaşıyoruz bozuk para konusunda. Ekmeklerin küsuratlı olması, bozuk para piyasada yok. Herkes bozuk para sıkıntısı yaşıyor, biz de öyle. Ekmek 8 lira, her gelen tüm getiriyor, bozuk para getiren yok. Vatandaşlara buradan da sesleniyorum; evdeki bozuk paralarınızı getirin, değerlendirelim. Çok büyük sıkıntılar yaşıyoruz esnaf olarak, bozuk parada. 100 lira getirene, 110 lira veriyoruz."