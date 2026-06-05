Yozgat'ta Emekliler Enflasyon Aleyhine İsyan Ediyor - Son Dakika
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Yozgat'ta Emekliler Enflasyon Aleyhine İsyan Ediyor

05.06.2026 13:05
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TÜİK'in açıkladığı enflasyon verilerine Yozgat'ta emekliler tepki gösterdi, geçim sıkıntısı yaşadıklarını dile getirdi.

(YOZGAT) - Haber: Seyfi ÇELİKKAYA

Yozgat'ta vatandaşlar, TÜİK'in bugün açıkladığı mayıs ayı enflasyon rakamlarına tepki gösterdi. Emekli bir yurttaş, "Şuradan camiye gidelim, tabuta binelim, gidelim. Bu hükümetle biz ne yapacağız" dedi. Bir başka vatandaş da "Ülkedeki gerçek enflasyon farklı açıklanan enflasyon farklı. Maaşların yükselme oranı da ona göre hesaplandığı için vatandaş ciddi anlamda sıkıntı çekiyor" diye konuştu.

TÜİK'in enflasyon verisine Yozgat'ta emekliler tepki gösterdi. Emekli Fethi Yıldız, her şeye yüzde 50 dolayında zam yapıldığına dikkat çekerek, "Bittik, temelli bittik şu anda. Her şeye yüzde 50, yüzde 60 zam verirken yüzde 16 emekliyi öldürür. Bir yandan emekli öldürme amacında. Şuradan camiye gidelim, tabuta binelim, gidelim. Bu hükümetle biz ne yapacağız? Zengine veriyor, fakire, garibana geldiği zaman yok. Emekliyi öldürmeden başka çaresi kalmadı" diye konuştu.

"BUĞDAYA VERDİĞİ ZAM DA ZATEN BELLİ, KÖYLÜ İSYAN EDİYOR"

Emeklinin geçinemediğine anlatan Ali Erbaş ise, şunları söyledi:

"Emekli 20 bin lira 22 bin lira maaş alıyor. 15 bin lira 20 bin lira kira veriyor. Emekli aç. Bunu herkes de biliyor. Buradaki arkadaşlarımızın çoğu emekli. Emekli geçinemiyor. Köylü perişan. Buğdaya verdiği zam da zaten belli, köylü isyan ediyor. Onun için emekli perişan."

Enflasyon oranlarını hiç takip etmediğini sadece geçim derdinde olduğunu anlatan emekli Aslan Öcek, "Sadece geçimimizi düşünüyoruz. Ancak bağda, bahçede çalışmaya gidiyoruz" dedi.

Emekli Ahmet Gün ise TÜİK'in enflasyon verilerine tepkisini şu sözlerle aktardı:

"Zaten geldi geleli memura devamlı iki puan eksik, üç puan eksik. O şekilde getirdi memuru bitirdi emekliyi. 'Ben ekonomist' diyor. 'Bunların kafası basmaz' diyor. Biz sanki bir şey bilmiyormuşuz. Oturalım kaleme vuralım, hesap yaparak kimin ne alacağına bakalım. Emekli Sandığı'ndan emekli olan memurlar, Anayasa Mahkemesi'ne dava açtı. Anayasa Mahkemesi hükmetti. Niye vermiyorsun? Bölge İdare Mahkemesi'ni hemen tanıyorsun da Anayasa'yı niye tanımıyorsun? Hani akıllısın ya. Ben ekonomistim bunların kafası basmaz, bu işi ben bilmiyorum ya."

"ÜLKEDEKİ GERÇEK ENFLASYON FARKLI AÇIKLANAN ENFLASYON FARKLI"

SSK emeklisi olduğunu söyleyen Mehmet Yıldırım, "Ülkedeki gerçek enflasyon farklı açıklanan enflasyon farklı. Maaşların yükselme oranı da ona göre hesaplandığı için vatandaş ciddi anlamda sıkıntı çekmekte. Alım gücü çok sıkıntılı. İnsanların maaşları düşük olduğu için, mesela en düşük emekli maaşı 20 bin lira, asgari ücret 28 bin lira. Enflasyon düşük çıktığı için ona göre yansıdığı için alım güçleri ciddi anlamda sıkıntılı" diye konuştu.

"EMEKLİ BURADA İŞTE 5 LİRAYA ÇAY İÇİYOR"

Emekli Hüseyin Yazan, "Ne diyeyim. Diyecek bir şey yok. Diyecek çok şey var da ne diyeceğim? Emekli burada işte 5 liraya çay içiyor. Her gün bir sürü isyanda, herkes bir sürü isyanda. İsyanda ama neticeyi alamıyoruz. Yani sorunun kaynağı belli tepede, sıkıntı tepede" sözleriyle tepkisini aktardı.

Kaynak: ANKA

Türkiye İstatistik Kurumu, Politika, Ekonomi, Yozgat, Yaşam, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Yozgat'ta Emekliler Enflasyon Aleyhine İsyan Ediyor - Son Dakika

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