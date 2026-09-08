Yozgat'ta evinde Hint keneviri yetiştiren şahıs operasyonla yakalandı - Son Dakika
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Yozgat'ta evinde Hint keneviri yetiştiren şahıs operasyonla yakalandı

Yozgat\'ta evinde Hint keneviri yetiştiren şahıs operasyonla yakalandı
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Yozgat'ta düzenlenen operasyonda, evinin bir bölümünde dişi Hint keneviri yetiştirmek için özel düzenek kuran şüpheli gözaltına alındı. Aramalarda 221 gram esrar, 4 bitki ve binlerce tohum ele geçirildi.

(YOZGAT)- Yozgat'ta uyuşturucu hammaddesi olarak kullanılan dişi Hint keneviri yetiştirmek üzere evine özel bir düzenek kurduğu belirtilen şahıs, düzenlenen operasyonla yakalandı.

Edinilen bilgilere göre, Yozgat İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ile mücadele kapsamında yürütülen çalışmalar neticesinde, ikametinde uyuşturucu madde yetiştirdiği ileri sürülen şüpheli şahsa yönelik operasyon düzenledi.

Şahsın kullanımında bulunan iki ikamette yapılan adli aramalarda, evin bir bölümünde uyuşturucu hammaddesi olarak kullanılan dişi Hint keneviri yetiştirmek üzere bir düzenek kurulduğu saptandı. Aramada, 221,09 gram esrar maddesi, 4 adet Hint keneviri bitkisi, yaklaşık 9 bin adet (110 gram) Hint keneviri tohumu, kenevir yetiştirmeye yönelik özel olarak tasarlanmış kabin ve ekipmanları, 33 adet sıvı gübre, 2 adet koku önleyici jel, 5 adet esrar öğütücü, 6 adet THC değeri ölçme cihazı, uyuşturucu madde kullanma aparatı (pipe) ele geçirildi.

Şüpheli şahıs gözaltına alındı.

Kaynak: ANKA

Kuran-ı Kerim, Uyuşturucu, Güvenlik, Yozgat, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Yozgat'ta evinde Hint keneviri yetiştiren şahıs operasyonla yakalandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Yozgat'ta evinde Hint keneviri yetiştiren şahıs operasyonla yakalandı - Son Dakika
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