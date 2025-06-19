Yozgat\'ta Fabrika Arazisinde Yangın Çıktı

Yozgat'ta fabrika arazisindeki yangın söndürüldü
YOZGAT - Yozgat'ta fabrika yakınında çıkan yangın kısa sürede söndürüldü.
Olay, Yozgat İnceçayır mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yangın, Erdemler Un Fabrikası'nın bulunduğu arazide kimliği belirsiz kişilerce otların yakılmasıyla çıktı. Sorgun Belediyesi İtfaiye ekipleri yangını büyümeden kontrol altına aldı. Can kaybı yaşanmazken olayla ilgili inceleme başlatıldı.
(EY-GF-BÇ-Y)
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