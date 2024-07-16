Yozgat\'ta Futbol Sahaları Hayvanların Otlak Yeri ve Harman Yeri Olarak Kullanılıyor

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SEYFİ ÇELİKKAYA

(YOZGAT) – Yozgat'ta belediye olmaktan çıkarılan ve köye dönüştürülen beldelerde, gençlerin spor yapmaları amacıyla yaptırılan futbol sahaları, yaz dönemlerinde hayvanların otlak yeri, hasat sonrasında da harman yeri olarak kullanılıyor.

Yozgat'ta 2012 yılında nüfusu 2 binin altına olan 27 belde belediyesi kapatılıp, köy tüzel kişiliğine indirildi. 200 kişilik portatif tribünleri bulunan futbol sahaları da sahipsiz kaldı. Futbol sahalarında hayvanlar boy veren otları yiyerek, karınlarını doyuruyor, hasat sonrasında ise oyun alanlarında harman savrulup, saman istifleniyor.