Yozgat'ta Genç Fikirler Fabrikası İş Fikri Yarışması Tamamlandı - Son Dakika
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Yozgat'ta Genç Fikirler Fabrikası İş Fikri Yarışması Tamamlandı

26.05.2025 18:32  Güncelleme: 19:57
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Yozgat'ta gerçekleşen 'Genç Fikirler Fabrikası İş Fikri Yarışması'nda 108 proje arasından finale kalan 7 projeden ilk 3'e ödül verildi. Yozgat Valiliği, Yozgat Belediyesi ve Yozgat Bozok Üniversitesi işbirliğiyle düzenlenen etkinlikte, genç girişimcilerin yenilikçi fikirleri sergilendi.

Haber: Seyfi ÇELİKKAYA

(YOZGAT) - Yozgat Valiliği, Orta Anadolu Kalkınma Ajansı (ORAN), Yozgat Belediyesi, Yozgat Bozok Üniversitesi ve Bozok Teknopark A.Ş. iş birliğiyle, Yozgat'ın girişimcilik ekosistemini güçlendirmeyi amaçlayan "Genç Fikirler Fabrikası İş Fikri Yarışması" sonuçlandı. 108 proje arasında finale kalan 7 proje, üniversite kampüs alanında sergilendi. 7 projeden ilk 3'e giren projelere ödülleri törenle verildi.

Yozgat Bozok Üniversitesi Erdoğan Akdağ Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen yarışmanın finalinde, Yozgat Valisi Mehmet Ali Özkan ve birlikte davetliler katıldı. Finale kalan projelerin prototip sergisini gezildi, proje sahipleri katılımcıları bilgilendirdi. Toplam 108 proje yarıştı, bu projelerden 7'si dereceye girerek ödüle layık görüldü.

İlk üçe giren projeler ise para ödülüyle desteklendi. Yarışmada birinci olan projeye 70 bin lira, ikinciye 60 bin lira, üçüncüye ise 50 bin lira ödül verildi. Vali Özkan, gençlerin fikirlerinin yerelde Yozgat'a, genelde ülkeye önemli katkılar sunacağını söyledi. Yozgat Bozok Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Evren Yaşar da yarışmada Bozok Üniversiteden katılan tüm projelere ek destek sağlayacaklarını, genç girişimcilere kaynak konusunda yardımcı olacaklarını bildirdi.

"Bu yıl genç fikirler fabrikası iş fikri yarışmasının ikincisini düzenlemenin haklı gururunu yaşıyoruz"

Yozgat Bozok Üniversitesi Kariyer ve Mezun Merkezi Müdürü Doç. Dr. Ayşe Şener Taplak, yarışma ile ilgili şu bilgileri verdi:

"Yozgat Valiliği, Yozgat Belediyesi, Yozgat Bozok Üniversitesi, ORAN Kalkınma Ajansı ve Bozok Teknopark işbirliği ile bu yıl genç fikirler fabrikası iş fikri yarışmasının ikincisini düzenlemenin haklı gururunu yaşıyoruz. Geçen yıl ilkini düzenlemiştik, 35 projemiz başvurmuştu. Bu yıl ise 108 projeyle bunu neredeyse 3 katına ulaştırdık. Finale 7 takımımız kaldı. Uzun bir süreçten sonra bu noktaya gelindi. Takımlarımız ilk olarak Start-Up eğitimlerine tabi tutuldular. Girişimcilik üzerine birçok eğitim aldılar. Sonrasında finale kalan 7 takımımıza mentörler atadık ve o mentörler işbirliğinde prototiplerini hazırladılar. Bugün finale kalan 7 takım içerisinden ilk 3'e gireni seçmenin mutluluğunu, onurunu, gururunu yaşıyoruz. Tarım üzerine özellikle odaklanılmış durumda, insansız kara aracı var, drone var, yine sağlık alanında akıllı tabanlık var, bakıldığında pek farklı sektörlerden prototipleri bugün finalist olduğunu göreceksiniz."

Bozok Teknopark Genel Müdürü Doç. Dr. Murat Kadir Yeşilyurt da, "Genç fikirler fabrikası hekaton etkinliğini gerçekleştirdik. Dün sabah 09.00'da başlayan etkinliğimiz bugün sabah 09.00'da sona erdi. Toplam 18 takım, 25 kişiyle etkinliğimizi başarılı bir şekilde gerçekleştirdik. 24 saat boyunca öğrencilerimiz, katılımcılarımız uykusuz kalarak verilen görevi yapmaya çalıştılar. Bir yazılım geliştirdiler, 24 saat süresince. Çok güzel bir etkinlikti" diye konuştu.

"Bu yarışma onların kariyerine çok önemli katkılar sağlayacağına inanıyoruz"

Orta Anadolu Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Yunus Emre Şeker ise, şöyle dedi:

"Bugün burada Yozgat genç fikirler fabrikası yarışmasının final töreninde bir aradayız. Orta Anadolu Kalkınma Ajansı olarak girişimcilik ekosistemini geliştirmek için çok çeşitli faaliyetler sürdürüyoruz. İş fikriye yarışmalarımız da bunların bir tanesi. Bugün burada Yozgat'ta UNESCO öğrenen şehirler ağı listesinde yer alan şehrimizde bu yarışmayı, bu iş fikri yarışmasını düzenlemek aslında hem desteklemek hem de öğrenen şehirler mottosuna katkı yapmak açısından çok önemli bir faaliyet. Bugün burada aslında Genç Girişimciler sadece küçük, sembolik mali katkılarla değil, bir arada olmayı, Networking yapmayı, danışmanlıklar almayı, eğitimlerde öğrendiklerini uygulamayı öğrenecekler. Dolayısıyla bu yarışma onların kariyerine çok önemli katkılar sağlayacağına inanıyoruz. "

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Yerel Yozgat'ta Genç Fikirler Fabrikası İş Fikri Yarışması Tamamlandı - Son Dakika

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