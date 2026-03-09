Yozgat'ta Göçmen Kuşlar Geliyor - Son Dakika
Yozgat'ta Göçmen Kuşlar Geliyor

09.03.2026 13:06
Esenli Köyü'ndeki Gelingüllü Barajı, göçmen flamingoların yanı sıra diğer kuş türlerine ev sahipliği yapıyor.

Seyfi Çelikkaya

(YOZGAT) - Yozgat'ın kuş cenneti olarak kabul edilen Esenli Köyü'ndeki Gelingüllü Barajı'nda suların yükselmeye başlamasıyla birlikte göçmen kuşlar gelmeye başladı. İlk olarak flamingoların geldiği baraja önümüzdeki günlerde diğer göçmen kuşların da akın etmesi bekleniyor.

Yozgat'ta sulama amacıyla kullanılan Gelingüllü Barajı, yüzlerce flamingo ve diğer göçmen kuşların toplanma noktası oldu. Bünyesinde birçok kuş türünü barındıran Gelingüllü Barajı göçmen konukları ile kuş cennetini andırıyor. İlkbahar ve sonbahar aylarında baraja akın eden yüzlerce flamingo, burada dinlenip beslendikten sonra tekrar koloniler halinde göç yolculuğuna devam ediyor. Her yıl ilkbahar ile birlikte flamingolar başta olmak üzere turna, pelikan, yaban kazı ve ördek gibi 24'ten fazla kuş türüne ev sahipliği yapan barajda, kuş türlerini görüntülemek üzere çevre illerden çok sayıda doğasever de bölgeye geliyor.

Özellikle mart ve nisan aylarında gelen flamingolar, son yıllarda yüzlerce kişilik koloniler halinde barajı mesken tutuyor. Kanak Çayı üzerinde kurulu baraj, zengin besin kaynakları sayesinde flamingoların yanı sıra angut ve Akdeniz martısı gibi türleri de ağırlıyor. Görsel bir şölen sunan flamingo kolonileri, doğa fotoğrafçıları ve kuş gözlemcilerinin bölgeye gelmesini sağlıyor.

Baraj kenarında bulunan köylerden biri olan Sorgun ilçesine bağlı Kodallı Köyü'nde çiftçilik yapan Eyüp Saygılı, göçmen kuşların gelmesiyle birlikte turistlerin de gelmeye başladıklarını söyledi. Saygılı, "Turistler geliyor, geziyorlar, dolaşıyorlar, gidiyorlar. Baraj doldu, sular yükseldi. Baraj havzasına zaten ektirmiyorlar. Bu sene bostanlı ekemiyorum. Ne yapacaksak bilmiyorum. Devlet ektirmiyor bize" diye konuştu.

Aynı köyden Satılmış Şahin de, "Hayırlı uğurlu olsun diyorum o hayvanlara. Baharımız güzel gelsin. 75 yaşındayım. Baraj tutulalı aşağı yukarı 30 sene oldu. Bu hayvanlar da buraya devamlı gelirler. Her sene çoğunlukla burada olurlar. Turistler geliyor. Yozgat'tan geliyorlar, Ankara'dan geliyorlar. Bu hayvanları görmek için merak edip geliyorlar. Ben burada dururum böyle. Onlara da denk gelirim. Benden de sorarlar, tarif ederim o yanda gidin diye" ifadelerini kullandı.

Kaynak: ANKA

Hayvanlar, Esenli, Yozgat, Yerel, Çevre, Doğa, Son Dakika

Yerel

SON DAKİKA: Yozgat'ta Göçmen Kuşlar Geliyor - Son Dakika
