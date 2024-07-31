Yozgat'ta Hamas Lideri İsmail Heniyye için Gıyabi Cenaze Namazı Kılındı

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Hamas Lideri İsmail Heniyye'nin İran'da düzenlenen saldırıda öldürülmesinin ardından Yozgat'ta gıyabi cenaze namazı kılındı.

İran'ın başkenti Tahran'da suikasta uğrayan Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye için Yozgat'ta gıyabi cenaze namazı kılındı. Yozgat İl Müftüsü Ali Gülten tarafından öğle namazını müteakip Çapanoğlu Büyük Camii'nde gıyabi cenaze namazı kıldırıldı. Namaz sonrası Heniyye için dua edildi.

Vatandaşlar tarafından tekbirler getirilerek "Kahrolsun İsrail" sloganları atıldı. - YOZGAT