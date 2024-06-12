Yozgat'ta Hayvancılık Azalınca Saman Stokları Arttı

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SEYFİ ÇELİKKAYA

(YOZGAT) - Yozgat'ta kış mevsiminin beklendiği gibi kar yağışlı geçmemesi ve hayvancılığın azalması, saman stoklarının elde kalmasına neden oldu. Saman satan Ali Ekinci, "Geçen sene samanın bol olmasıyla ve ülkemizde hayvancılıkta istikrar kalmadı, hayvancılık çok azaldı, o yüzden samanlar elimizde kaldı. Şu anda samanlarımızı yok pahasına satıyoruz. Çok düşük" dedi.

Yozgat'ta bu yıl kış mevsimi beklendiği gibi kar yağışlı geçmedi. Saman alım satımı yapanlar, bir taraftan ekonomik istikrarsızlığa bağlı olarak artan girdi maliyetleri nedeniyle hayvan varlığının azalması, diğer yandan da kar yağışının yeterli olmaması nedeniyle ellerinde bulunan saman yığınlarının satılmadığını söyledi.

"Giderlere göre saman fiyatı çok düşük"

Yozgat'ın Sorgun ilçesinde hasat sonrası tarlada kalan ekin saplarını satın alıp, saman haline getirdikten sonra satışını yapan Ali Ekinci, ellerinde kalan samanın önemli bölümünün kullanılamayacak durumda olmasına rağmen, stoklardaki kalan samanın yeni sezona da rahatlıkla yetebileceğini söyledi. Ekinci, şöyle konuştu:

"20 yıldır bu saman sektörüyle uğraşıyorum. Geçen sene samanın bol olmasıyla ve ülkemizde hayvancılıkta istikrar kalmadı, hayvancılık çok azaldı, o yüzden samanlar elimizde kaldı. Şu anda samanlarımızı yok pahasına satıyoruz. Çok düşük, bugünkü ekonomiye göre saman ücreti gerçekten çok düşük. Şu anda samanımız bin 200 liraya araç üzeri yüklüyoruz. Zaten çuval çok pahalı, işçilik pahalı, mazot çok pahalı bildiğiniz gibi. Giderlere göre saman fiyatı çok düşük, kazancımız çok az, gerçekten bu iş yapmakta çok zorlanıyoruz artık. Sadece bu iş bizim mesleğimiz olduğu için yapıyoruz, başka bir iş yapamadığımızdan dolayı. Yoksa bu işte gerçekten bir para kalmadı. Genelde biz Karadeniz Bölgesi, Akdeniz Bölgesi gibi yerlere gönderiyoruz. Bu sene de gidişatı hiç iyi değil. Tabi ülke ekonomisi genelde iyi değil. Ama bizim sektörde, saman sektörde iyi gibi gözükmüyor, hiç talep yok. Hayvancılık kalmadı ülkemizde. Saman bizim yörede fena değil ama bazı bölgelerde biraz zayıf, bu sene için konuşuyorum. Geçen seneden kalan saman çok, aşırı çok fazla, bir sonraki seneye de yeter, yetecek kadar var. Geçen sene samanların çok aşırı olmasından dolayı bir bölümü değil, çoğunlukla büyük bir kısmı yağmurda ıslandı, mahvoldu, bozuldu. Bu işi yapan arkadaşlarımın hepsini zarar etti bu işten. Tonunu şu anda bin 200 liraya yüklüyoruz. Bir çuval 30 kilo geliyor, aşağı yukarı kilosu 40 lira falan."