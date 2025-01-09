Yozgat'ta Jakuzili Doğum Ünitesi Açıldı

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Şehir Hastanesi'nde jakuzide doğum dönemi

YOZGAT - Sağlık Bakanlığı'nın normal doğumu teşvik çalışmaları kapsamında, Türkiye'nin ilk Şehir Hastanesi olan Yozgat Şehir Hastanesi'nde jakuzili suda doğum ünitesi hizmete girdi. Anne adayları bu uygulamadan ücretsiz olarak faydalanabilecek.

Sağlık Bakanlığı'nın normal doğum oranını artırmaya yönelik farkındalık çalışmaları kapsamında Yozgat Şehir Hastanesi'nde suda doğum ünitesi açıldı. Anne adayları, bu ünite sayesinde jakuzide doğum yaparak doğum sancılarını hafifletme ve daha rahat bir doğum süreci geçirme imkanına kavuştu. Kadın Doğum Hastalıkları uzmanı Op. Dr. Ferhan Sadef, yeni hizmete başlayan ünitenin, normal doğumun teşvik edilmesinde önemli bir rol oynayacağını belirtti.

2018 yılında 9 ilde başlayan 'Suda Doğum' uygulaması, Yozgat Şehir Hastanesi'nde de hayata geçirildi. Kadın Doğum Servisi'nde oluşturulan ve hasta kabulüne başlanan suda doğum ünitesinde, anne adayları ücretsiz olarak bu hizmetten faydalanabilecek.

Yozgat Şehir Hastanesi'ndeki suda doğum ünitesi, iki oda ve bir banyodan oluşuyor. İlk odada jakuzili doğum ünitesi, refakatçi alanı, doğum egzersizi için pilates topu ve matlar yer alırken, ikinci odada doğum sonrası bakım ve destek için gerekli tüm ekipman bulunuyor. Bu ekipmanlar arasında fototerapi cihazı, radyan ısıtıcı, NST cihazı, doğum masası, SDL yatağı, emzirme koltuğu ve bebek beşiği de yer alıyor.

Yozgat'ta ilk defa uygulanacak olan suda doğum ünitesini gezen Yozgat Valisi Mehmet Ali Özkan, "Nüfusumuzun yaşlanmasına dair giden, doğru giden bir süreç içerisindeyiz. Bu vesileyle sağlıklı anne, sağlıklı bebek süreci bizler için son derece önemli. Burada şehir hastanemizde de annelerin doğumlarını kolaylaştırmak üzere yeni bir ünitenin açılışını, hizmete alınmasını gerçekleştirdiler. Gerçekten önemli bir konu, burada genel itibariyle tercih edilen ama hepimizin vurguladığı sezaryenle doğumu sağlıklı bir süreç olmadığının vurguladığı şu günlerde, kolay doğum şuna da olmuş kavramını, sürecini Yozgat şehir hastanemizde hayata geçirmiş oldular" dedi.

Yozgat Şehir Hastanesi Kadın Doğum Hastalıkları uzmanı Op. Dr. Ferhan Sadef ise Yozgat'ta sezaryen ile doğum oranının yüzde 50'nin üzerinde olduğunu vurguladı. Sadef şöyle konuştu; "Bugün doğal olan normal doğum projesi kapsamında hastanemizin etkinliklerinden, projelerinden biri olan, suya doğum ünitesinin açılışını gerçekleştirdik. Suya doğum özellikle hem annelerin ağrılarını hem endişelerini gidermesi açısından biz çok faydalı ve normal doğum teşvik edici olacağını düşünüyoruz. Ülkemizdeki sezaryen oranları yüzde 50'nin üzerinde ve bunlarda da en büyük etkenlerden biri de anne endişesi, annenin normal doğma karşı olan bilgisizliği ve acemiliği diyebiliriz. Biz hem bu aşağıda açacağımız ebe polikliniği hem de suya doğum ünitesi sayesinde bu sezaryen oranını düşüreceğiz, hem de annelerimizin korkularını, endişelerini azaltacağız. İhtiyaç dahilinde biz sezaryen ile yapıyoruz. Normal doğumdaki toparlanma süreci, bebeğe katkısı daha fazla olmasına rağmen sezaryen da annenin ya da bebeğin sıkıntılı durumunda onu en yakın, en kolay, en sağlıklı şekilde doğumu sonuçlandırmayı sağlıyor. Ama tabii ki normal doğum hem anne hem bebek için en iyi olanı" dedi.