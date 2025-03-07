Yozgat'ta Kaybolan Öğretmen Ölü Bulundu - Son Dakika
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Yerel

Yozgat'ta Kaybolan Öğretmen Ölü Bulundu

36 yaşındaki öğretmen Tanju Oğuz, Yozgat'taki gölette kaybolduktan sonra ölü olarak bulundu.

07.03.2025 18:49
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Haber: Seyfi ÇELİKKAYA

(YOZGAT) - Yozgat'ın Akdağmadeni ilçesinde kaybolan öğretmen Tanju Oğuz, Akçakışla göletinde ölü olarak bulundu.

Yozgat'ta 4 Mart Salı günü saat 23.00 sularından itibaren kendisinden haber alınamayan 36 yaşındaki öğretmen Tanju Oğuz, arama çalışmalarının 3. gününde Akdağmadeni ilçesinin Akçakışla göletinde ölü olarak bulundu. Kayıp öğretmen Tanju Oğuz'u arama çalışmalarında AFAD, Jandarma, Emniyet, JASAT, JAK ve MEB AKUB ekipleri görev aldı, 150 personel, 25 araç, iz takip köpeği, kadavra köpeği, su altı arama cihazları ve dron ile kapsamlı arama çalışması yürüttü. Belirlenen noktada profesyonel dalgıçlar su altı ve su üstü cihazlarıyla birlikte öğretmen Tanju Özcan'a ait bir iz bulabilmek için çalıştı.

Yapılan aramalar sonucunda, kayıp öğretmenin cansız bedenine ulaşıldı. Yozgat Valiliği, şu açıklamayı yaptı:

"4 Mart Salı gününden itibaren kendisinden haber alınamayan sınıf öğretmenimiz Tanju Oğuz (36) için Akdağmadeni ilçemize bağlı Akçakışla Köyü mevkiinde başlatılan arama ve kurtarma çalışmaları, yaklaşık dört gün boyunca aralıksız olarak sürdürülmüştür. Yapılan yoğun çalışmalar neticesinde, öğretmenimizin cansız bedeni, şahsa ait aracın terk edilmiş olarak bulunduğu mevkide yer alan Akçakışla göletinde bugün saat 16.00 itibarıyla bulunmuştur. Öğretmenimizin ailesine ve yakınlarına başsağlığı diliyor, çalışmalarda yer alan tüm ekiplerimize teşekkür ediyoruz."

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Yerel Yozgat'ta Kaybolan Öğretmen Ölü Bulundu - Son Dakika

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