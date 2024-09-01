Yozgat'ta kuraklık nedeniyle baraj suları çekildi, Gedik köyü yeniden ortaya çıktı - Son Dakika
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Yozgat'ta kuraklık nedeniyle baraj suları çekildi, Gedik köyü yeniden ortaya çıktı

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Yozgat'ın Esenli köyünde bulunan Gelingüllü Barajı'nda yaşanan kuraklık nedeniyle sular çekildi ve Gedik köyü eski yerleşim yeri açığa çıktı.

01.09.2024 10:35  Güncelleme: 11:04
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SEYFİ ÇELİKKAYA

(YOZGAT) - Yozgat'ın Esenli köyünde bulunan tarımsal sulama amaçlı Gelingüllü Barajı'nda sular çekildi. Sular altında kalan Gedik köyünün evleri, dükkanları, mezarları, okul, cami gibi yapı kalıntıları yeniden ortaya çıktı.

Yozgat'ta son yıllarda yaşanan kuraklık nedeniyle baraj suları çekildi. 31 yıldır Esenli köyündeki Gelingüllü Barajı suları altında kalan Gedik köyü eski yerleşim yeri açığa çıktı. Meteorolojik kuraklık haritalarında Türkiye'de ilk 10 il arasında yer alan Yozgat'ta son yılların en kurak mevsimi yaşanıyor. İçme suyu ve tarım alanlarının sulamasının karşılandığı baraj ve göletlerde de su seviyesi hissedilir derecede düştü. 1993 yılında yapımı tamamlanan ve 1994 yılında tam doluluk oranına ulaşan Gelingüllü Barajı'ndaki su seviyesi de büyük oranda düştü. Baraj havzasında suyun çekilmesi ile birlikte 31yıl önce su altında kalan ve bugün Esenli olarak ismi değiştirilen Gedik köyü yerleşim alanı da yeniden gün yüzüne çıktı. Havzada bulunan iki okul binası, belediye binası, caminin bir kısmı ve mezarlık görülmeye başlandı. Barajın yakınına taşınan 310 hane ve 760 nüfuslu köyün sakinleri, suların çekilmesi ile eski köylerine bakıp anılarını tazeliyor. Vatandaşlar, 31 yıl aradan sonra yakınlarına ait olan mezarları ziyaret edip, dua okuyor.

"Su indikçe evlerin görüntüleri açığa çıkıyor"

Köy halkından Hüseyin Ayan, son yıllarda yaşanan kuraklık nedeniyle barajda suların çekilmeye devam ettiğini belirterek, şöyle konuştu:

"Su bu bulunduğumuz yere kadar çıkıyordu. Birkaç senedir kuraklık olduğundan dolayı artı aşağıda da sulama yapılıyor, sulamadan dolayı su düştü, bayağı da düşüyor. Karşı binalar; eski belediye binası, onun arka tarafındaki cami, eski cami binası, burası dükkandı, eski köyün. İleride ortaokul var, İlkokul binaları var. Şu gördüğünüz cami şerefesiydi. Bunun içinde eski Gedik Köyü'nün enkazı. Su dolduğu zaman bu alan hiç görünmüyor, hepsi suyun altında kalıyor. Su indikçe evlerin görüntüleri açığa çıkıyor."

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Yerel Yozgat'ta kuraklık nedeniyle baraj suları çekildi, Gedik köyü yeniden ortaya çıktı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Yozgat'ta kuraklık nedeniyle baraj suları çekildi, Gedik köyü yeniden ortaya çıktı - Son Dakika
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