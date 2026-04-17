Yozgat'ta Manda Islah Projesi Başladı

Haber: Seyfi ÇELİKKAYA

(YOZGAT) – Yozgat'ta yok olmaya yüz tutan manda yetiştiriciliğini yaygınlaştırmak, manda sayısını artırmak, daha kaliteli süt elde etmek ve süt ürünleri üretimiyle ekonomiye katkı sağlamak amacıyla sürdürülen "Manda Islah Projesi" kapsamında, yüzde 50 hibe ile mandalar sahiplerine ulaştırıldı. Yozgat Manda Yetiştiricileri Birliği ile Yozgat Bozok Üniversitesi Ziraat Fakültesi Zootekni Bölümü'nün desteğinde, 20 yetiştiriciye birer erkek damızlık manda dağıtıldı.

Yozgat'ta hayvancılık sektörünü modernleştirmek ve verimliliği artırmak amacıyla yürütülen "Manda Islah Projesi" kapsamında İstanbul'dan getirilen 20 yüksek verimli damızlık erkek mandaların yetiştiricilere dağıtımı için tören düzenlendi. Tarım ve Orman Bakanlığı, Yozgat İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Manda Yetiştiricileri Birliği iş birliğinde yürütülen proje çerçevesinde kırsal kalkınmayı desteklemek ve işletmeleri güçlendirmek amacıyla 20 yetiştiriciye damızlık manda verildi.

Manda ıslahı projesinin devam ettiğini ve bu kapsamda dışarıdan erkek damızlık manda temin edildiğini söyleyen Yozgat Tarım ve Orman İl Müdürü Ömer Şentürk, "Maliyetinin yüzde 50'sini biz karşılıyoruz, yüzde 50'sini ise çiftçilerimiz karşılıyor. Amacımız hem manda popülasyonunu kan değişimiyle artırmak hem de ıslah çalışmalarını sürdürmek. Bunun yanında mandacılara bakanlığımızın destekleri de devam ediyor. Yozgat'ta 3 bin 150 manda varlığımız bulunuyor. Her yıl üreticilerimize 10 milyondan fazla destek sağlıyoruz. Özel idarenin katkısıyla 20 ıslah amaçlı erkek mandanın dağıtımını gerçekleştirdik." dedi.

Projeden yararlanan Yozgat Merkez Buzağcıoğlu köyünden Gazi Dalgıç, "Birlik başkanımız ve projeye destek veren hocamız bizi bilgilendirdi. Başvurumuzu yaptık ve yüzde 50 hibeli olarak kabul edildik. Kuralar çekildi ve bize de bir erkek manda verildi. Amacımız üretimi artırmak ve süt verimini yükseltmek. Benim 15 anaç mandam vardı, bugün bir erkek manda daha aldım. Sürümüzü çoğaltmaya devam edeceğiz. Desteklerden memnunuz, ancak artırılmasını da istiyoruz."dedi.

Yozgat Merkez Yazıpınarı Yortan köyünden Sezai Altınok ise, "Köyde mandacılık yapıyoruz. Devletimizin ve valiliğimizin desteklediği bu projeyle bize erkek manda temin edildi. Böylece ırkın ıslahı ve süt veriminin artırılması sağlanıyor. Yüzde 50 hibeyle verilen bu destekten dolayı teşekkür ediyoruz. Mandacılığı geliştirmeye devam edeceğiz." dedi.

Türkiye Damızlık Manda Yetiştiricileri Birliği Genel Başkanı Muzaffer Keser, Türkiye'de manda varlığındaki değişime dikkat çekerek, "2011 yılında Türkiye'de 87 bin manda vardı. TAGEM'in yürüttüğü ıslah projesiyle bu sayı 2023'te 197 bine kadar çıktı. Gençlere hayvancılığa yönelmelerini öneriyoruz. Ancak şu anda sayı 164 bine düşmüş durumda. Devlet desteklerinin artarak devam edeceğine inanıyoruz." diye konuştu.

Tarım ve Orman Bakanlığı Hayvancılık ve Su Ürünleri Araştırmaları Daire Başkanı Dr. Erdinç Veske ise desteklemelerin sürdüğünü belirterek, "Yozgat manda yetiştiriciliğinde önemli illerimizden biridir. 2011'den bu yana yürütülen projeyle 30 milyon liranın üzerinde destek sağlanmıştır. 2025 yılı içinde de 10 milyon 400 bin liralık destek verilmiştir. 93 yetiştiricinin yaklaşık 1.353 manda varlığıyla desteklemeler devam etmektedir." dedi.

Yozgat Valisi Mehmet Ali Özkan da hayvancılığın önemine değinerek, "Yozgat, tarım ve hayvancılıkta ülkemizin önemli illerinden biridir. Manda yetiştiriciliğini sürdüren kadim illerden biriyiz. Bakanlığımız, İl Özel İdaremiz ve üreticilerimizle birlikte damızlık manda dağıtımı gerçekleştiriyoruz. Amacımız üretimi artırmak ve ıslah çalışmalarını sürdürmektir." ifadelerini kullandı.