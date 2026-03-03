Yozgat'ta Meyve Ağaçları Erken Çiçek Açtı - Son Dakika
Yozgat'ta Meyve Ağaçları Erken Çiçek Açtı

03.03.2026 10:40
Yozgat'ta sıcaklıkların mevsim normallerinin üstüne çıkması, meyve ağaçlarının erken çiçek açmasına neden oldu.

Seyfi Çelikkaya

(YOZGAT) - Yozgat'ta soğuk hava ve yağışların ardından hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üstünde çıkması meyve ağaçlarının çiçek açmasına neden oldu. Diğer bölgelere göre daha ılıman bir iklime sahip olan Yerköy ilçesinde çiçek açan meyve ağaçlarını gören vatandaşlar hayretlerini gizleyemedi.

Yozgat il genelinde etkili olan soğuk ve yağışların ardından hava sıcaklıkları mevsim normallerinin üzerine çıktı. Diğer bölgelere göre daha ılıman iklime sahip olan, kar yağışının daha az görüldüğü Yerköy ilçesinde meyve ağaçlarının önemli bölümü çiçek açtı. Yerköy-Şefaatli ilçeleri arasında yer alan Karanlıkdere havzasının Yerköy girişinde yer alan meyve ağaçlarının erken çiçek açması görenleri şaşırttı.

Bazıları bunu çekimler yaparak ölümsüzleştirmeye çalıştı. 58 yaşındaki Haşim Doğan, ilçenin Kala Mahallesi'nde çiçek açan meyve ağacının kayısı ağacı olduğunu tahmin ettiğini belirterek, "Bu soğukta açmaması lazım. Bizim bu bölgede şu anda diğer ağaçların hiçbiri çiçek açmadı. Ama bu açmış. Bunun cinsi farklı demek ki. Bugüne kadar böyle erken açan görmedim. Ama badem de olabilir. Badem erken açar bizim bu yörede" diye konuştu.

Yozgat Bozok Üniversitesi Ziraat Fakültesi Bahçe Bitkileri Bölümü Meyve Yetiştiriciliği ve Islahı Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Doçent Doktor Hakan Keles, meyve ağaçlarının çiçek açmasına yönelik yaptığı yazılı değerlendirmede, Yozgat'ın karasal iklime sahip bir il olduğunu, iklim değişikliğinin yanında bakımsızlık ve susuzluğa bağlı olarak da bazı bölgelerde meyve ağaçlarının normal mevsimlerinden farklı dönemlerde de strese bağlı olarak çiçek açıp, meyve verebildiklerini söyledi.

Kaynak: ANKA

