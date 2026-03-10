Yozgat'ta Mor Soğan Krizi

Seyfi Çelikkaya

(YOZGAT) - Yozgat'ta çiftçiler, 6-7 liraya mal ettikleri mor soğanı aracıların tarlada 4-6 lira fiyat vermesi nedeniyle satamayınca toplayabildikleri kadarını depolara kaldırdı. Maliyetin altında bedel teklif edilen soğanların bir kısmı tarlada kalırken depolanan ürünlerde de çillenme başladı. Üretici Süleyman Doğanyiğit, "Bu soğanı üç harfli marketlerde 30-40 liraya sattıklarını duyuyoruz, görüyoruz da. Satamazsak bir işçilik daha yapıp çöpe atacağız" dedi.

Yozgat'ta özellikle Aydıncık, Çekerek ve Yerköy ilçesinde yoğunlaşan soğan üretimi, bu yıl il merkezi ve Sorgun ilçesine bağlı köylerde de yapıldı. Ağustos-ekim aylarında hasat edilen mor ve sarı soğanların bir bölümü, maliyetin altında fiyat verilmesi nedeniyle tarlada kaldı. Hasat edilip, maliyetine satabilme umuduyla depolara kaldırılan kuru soğanlar ise çillenmeye başladı. Depolarını bir an önce boşaltıp, daha fazla zarar etmek istemeyen üretici, maliyeti kurtarabilecek fiyatı verecek alıcıları beklerken mor soğanın marketlerde 40 liradan satıldığı belirtildi.

"Maliyetini kurtarırsam satacağım ama maliyetini kurtaramıyorum"

Yozgat Merkez Büyük Mahal Köyü'nden Mehmet Salman, bu yıl 35 dönümlük tarlasına ilk kez ektiği mor soğanı bugüne kadar maliyetine alıcı çıkmadığı için satamadığını belirterek, şöyle konuştu:

"Satamadık, tarladan geri getirdik buraya. Şu anda da zaten piyasası yok. Hepsi yeşillenmeye başladı. Bunun maliyeti 700 bin lira. Şu anda burada 80-100 ton olsa 2-3 liradan 300 bin lira edecek. Zaten zarardayız. 200 bin lira söktürmesine, makineye verdim. 200 bin lira öylesine verdim. Ondan sonra 300 bin liralık boru aldım, fiske ile beraber. Bu kırmızı soğan sarı soğanlardan çok pahalı. Tohumu da pahalı, maliyeti de pahalı. Hemen hemen 6 aydır bekliyorum bunu satmak için. Maliyetini kurtarırsam satacağım ama maliyetini kurtaramıyorum. Onun için bekliyorum. ya olacak ya olmayacak. Satamazsam dökeceğim. Götürüp dışarı dökeceğim. Bir de o eziyeti çekeceğim. Çiftçinin durumu şu anda hiç iyi değil. Gübre sıkıntısı birinci sırada, mazot sıkıntısı zaten o belli. Şu anda kimse kooperatiflerden gübre alamıyor, benzinliklerden mazot da alamıyorlar. Bu sene çiftçinin sıkıntısı bence çok daha büyük olacak. Bu soğanı kar etmek bir tarafa, zararını düzeltsem elimden çıkaracağım. Yoksa benim soğanım çürüyecek. Devletin yetkilisi gelip de bizden hiçbir şey sormuyorlar. Sadece oylarımızı alan Ankara'ya gidiyor. Bizi unutuyor."

"Satamazsak bir işçilik daha yapıp çöpe atacağız"

Aynı köyden Süleyman Doğanyiğit ise, "Bize 6-7 lira mal oldu, sezonda 5-6 liraydı. Şu anda da 4 lira diyorlar. Daha hasar düşecek, yüzde 2 çillenme olduğundan tekrar elden geçecek. İşçilik var. Maliyet daha da yükseliyor, işçilik girince zaten. Bu soğanı üç harfli marketlerde 30-40 liraya sattıklarını duyuyoruz, görüyoruz da. Satamazsak bir işçilik daha yapıp çöpe atacağız" diye konuştu.