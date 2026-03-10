Yozgat'ta Mor Soğan Krizi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Yozgat'ta Mor Soğan Krizi

10.03.2026 12:06
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Yozgat'ta çiftçiler, maliyetin altında fiyat teklifleri nedeniyle soğanlarını satamıyor.

Seyfi Çelikkaya

(YOZGAT) - Yozgat'ta çiftçiler, 6-7 liraya mal ettikleri mor soğanı aracıların tarlada 4-6 lira fiyat vermesi nedeniyle satamayınca toplayabildikleri kadarını depolara kaldırdı. Maliyetin altında bedel teklif edilen soğanların bir kısmı tarlada kalırken depolanan ürünlerde de çillenme başladı. Üretici Süleyman Doğanyiğit, "Bu soğanı üç harfli marketlerde 30-40 liraya sattıklarını duyuyoruz, görüyoruz da. Satamazsak bir işçilik daha yapıp çöpe atacağız" dedi.

Yozgat'ta özellikle Aydıncık, Çekerek ve Yerköy ilçesinde yoğunlaşan soğan üretimi, bu yıl il merkezi ve Sorgun ilçesine bağlı köylerde de yapıldı. Ağustos-ekim aylarında hasat edilen mor ve sarı soğanların bir bölümü, maliyetin altında fiyat verilmesi nedeniyle tarlada kaldı. Hasat edilip, maliyetine satabilme umuduyla depolara kaldırılan kuru soğanlar ise çillenmeye başladı. Depolarını bir an önce boşaltıp, daha fazla zarar etmek istemeyen üretici, maliyeti kurtarabilecek fiyatı verecek alıcıları beklerken mor soğanın marketlerde 40 liradan satıldığı belirtildi.

"Maliyetini kurtarırsam satacağım ama maliyetini kurtaramıyorum"

Yozgat Merkez Büyük Mahal Köyü'nden Mehmet Salman, bu yıl 35 dönümlük tarlasına ilk kez ektiği mor soğanı bugüne kadar maliyetine alıcı çıkmadığı için satamadığını belirterek, şöyle konuştu:

"Satamadık, tarladan geri getirdik buraya. Şu anda da zaten piyasası yok. Hepsi yeşillenmeye başladı. Bunun maliyeti 700 bin lira. Şu anda burada 80-100 ton olsa 2-3 liradan 300 bin lira edecek. Zaten zarardayız. 200 bin lira söktürmesine, makineye verdim. 200 bin lira öylesine verdim. Ondan sonra 300 bin liralık boru aldım, fiske ile beraber. Bu kırmızı soğan sarı soğanlardan çok pahalı. Tohumu da pahalı, maliyeti de pahalı. Hemen hemen 6 aydır bekliyorum bunu satmak için. Maliyetini kurtarırsam satacağım ama maliyetini kurtaramıyorum. Onun için bekliyorum. ya olacak ya olmayacak. Satamazsam dökeceğim. Götürüp dışarı dökeceğim. Bir de o eziyeti çekeceğim. Çiftçinin durumu şu anda hiç iyi değil. Gübre sıkıntısı birinci sırada, mazot sıkıntısı zaten o belli. Şu anda kimse kooperatiflerden gübre alamıyor, benzinliklerden mazot da alamıyorlar. Bu sene çiftçinin sıkıntısı bence çok daha büyük olacak. Bu soğanı kar etmek bir tarafa, zararını düzeltsem elimden çıkaracağım. Yoksa benim soğanım çürüyecek. Devletin yetkilisi gelip de bizden hiçbir şey sormuyorlar. Sadece oylarımızı alan Ankara'ya gidiyor. Bizi unutuyor."

"Satamazsak bir işçilik daha yapıp çöpe atacağız"

Aynı köyden Süleyman Doğanyiğit ise, "Bize 6-7 lira mal oldu, sezonda 5-6 liraydı. Şu anda da 4 lira diyorlar. Daha hasar düşecek, yüzde 2 çillenme olduğundan tekrar elden geçecek. İşçilik var. Maliyet daha da yükseliyor, işçilik girince zaten. Bu soğanı üç harfli marketlerde 30-40 liraya sattıklarını duyuyoruz, görüyoruz da. Satamazsak bir işçilik daha yapıp çöpe atacağız" diye konuştu.

Kaynak: ANKA

Yerel Haberler, Çiftçilik, Ekonomi, Yozgat, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Yozgat'ta Mor Soğan Krizi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Sermin’in tabutunu erkeklere taşıtmadılar Sermin'in tabutunu erkeklere taşıtmadılar
UEFA’dan Halil Umut Meler’e görev UEFA'dan Halil Umut Meler'e görev
Gaziantep’e düşen füzeyle ilgili görgü tanığı konuştu Facianın eşiğinden dönüldü Gaziantep'e düşen füzeyle ilgili görgü tanığı konuştu! Facianın eşiğinden dönüldü
Uzaklaştırdığı top evin balkonuna gitti Uzaklaştırdığı top evin balkonuna gitti
Daha 33 yaşındaydı: Polis memurunun acı sonu Daha 33 yaşındaydı: Polis memurunun acı sonu
Liverpool’da deprem Alisson Becker, Galatasaray maçında yok Liverpool'da deprem! Alisson Becker, Galatasaray maçında yok

12:12
İslam Memiş’ten altın yatırımcısına hayati uyarı
İslam Memiş'ten altın yatırımcısına hayati uyarı
12:10
Türkiye’nin en büyük altın merkezinde soygun Milyonlarca lira kayıp
Türkiye'nin en büyük altın merkezinde soygun! Milyonlarca lira kayıp
12:07
İBB davasında 2. gün Oturma krizi yaşandı: Sizin yüzünüzden yargılamaya başlayamıyorum
İBB davasında 2. gün! Oturma krizi yaşandı: Sizin yüzünüzden yargılamaya başlayamıyorum
11:49
Günlerdir sığınaklarda yaşayan İsrail halkını şoke eden iddia
Günlerdir sığınaklarda yaşayan İsrail halkını şoke eden iddia
11:24
Savaş sürerken Çin beklenen adımı attı
Savaş sürerken Çin beklenen adımı attı
10:35
Azerbaycan’dan İsrail’i çıldırtacak hamle
Azerbaycan'dan İsrail'i çıldırtacak hamle
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.03.2026 13:06:05. #7.12#
SON DAKİKA: Yozgat'ta Mor Soğan Krizi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.