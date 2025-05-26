Yozgat'ta Orman Yangınları Toplantısı

Yozgat'ta orman yangınlarını önlemek için toplantı yapıldı

YOZGAT - Yozgat Valiliği'nin koordinesinde orman yangınlarını önlemek amacıyla toplantı gerçekleştirildi.

Yaz mevsiminde artan hava sıcaklıklarına bağlı olarak, yangın riski de arttığından muhtemel orman yangınlarının önlenmesine yönelik kurum müdürlerinin katılımıyla toplantı düzenlendi. Yozgat Valisi Mehmet Ali Özkan'ın başkanlık ettiği 'Orman Yangınları ile Mücadele Komisyon Toplantısı'nda ortak çalışmalar ele alındı. Vali Özkan, "Mevsim şartları itibarıyla havaların ısınması sürecinde başından itibaren tedbir almamızı gerektiren bir süreç içerisindeyiz. En önemli tedbir insanımızın bireysel olarak alacağı tedbirlerdir. İnsanımızdan ricamız havaların ısındığı şu süreçte ormanlardan mümkün mertebe uzak kalmalarıdır. Piknik ateşi, çoban ateşi ve benzeri yangına sebebiyet verecek durumlardan uzak durmalarıdır. Bir diğer husus da kendiliğinden gibi görünen ama kendiliğinden çıkmayan yangınlardır. Ormana attığımız şişe, cam, izmarit gibi maddeler atıldığında çıkan orman yangınlarıdır. Bu noktada hepimize büyük görev düşüyor. İnşallah kazasız belasız yangınların olmadığı, ormanların coğrafyamızda bir güzellik olarak kaldığı bir Yozgat'ta buluşmak dileğiyle" dedi.

Toplantıda alınan kararlara göre 01 Haziran - 31 Ekim 2025 tarihleri arasında Yozgat Çamlığı Milli Parkında ve Fatih Tabiat Parkında sadece piknik için ayrılan alanda, piknik yapmak serbest olacak, piknik alanlarında ocaklar dışında ateş yakılmayacak, piknik sahaları içerisinde saat 21.00'den itibaren ateş yakılmayacak. İlçe halkına, köylülere ve çobanlara yangına sebep olabilecek her türlü duruma karşı ilgili uyarılar yapılarak, özellikle anız yangınları önlenmeye çalışılacak. 01 Haziran - 31 Ekim tarihleri arasında, orman yangını riski sebebiyle ilde havai fişek kullanılmayacak.