Yozgat'ta Ramazan'da Dilencilere Karşı Denetimler Artırıldı - Son Dakika
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Yozgat'ta Ramazan'da Dilencilere Karşı Denetimler Artırıldı

Yozgat'ta Ramazan Ayı'nın başlamasıyla birlikte dini duygularını istismar eden dilencilere yönelik denetimler artırıldı. Zabıta ekipleri, dilencilerin Ramazan Pidesi içinde gizlenmiş 617 lira gibi yüksek miktardaki paraları ele geçirdi.

12.03.2025 22:31  Güncelleme: 23:20
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Haber: Seyfi Çelikkaya

(YOZGAT)- Yozgat'ta Ramazan Ayı'nın başlamasıyla birlikte halkın dini duygularını istismar ederek, dilenenlere yönelik denetimler de artırıldı. Yapılan denetimler esnasında yakalanan dilencinin elinde bulunan Ramazan Pidesinin içerisinden, günün hasılatı olan 617 lira para çıktı. Yozgat Belediyesi Zabıta Müdürü Ömer Faruk Erberk, "Ramazan'ın başlamasıyla beraber insanların dini hassasiyetlerini kullanan dilenciler fazlalaştı. Yaklaşık iki-üç katına çıkıyor bu vakalar" dedi.

Yozgat Belediyesi zabıta ekipleri, Ramazan Ayı'nın ilk gününden itibaren şehir merkezinde denetimlerini hız kesmeden vardiyalar halinde sürdürüyor. Bugün yapılan denetimlerde, 8 dilenci dilenirken yakalandı. Zabıta Müdürlüğüne getirilen dilencilerin üzerinde yapılan aramada dilencilerin hasılatı çıkartılıp, zabıtalar tarafından sayılıp, tutanak tutuldu. Bir dilencinin elinden bırakmadığı Ramazan Pidesinin içi açıldığında, dilencinin gülük hasılatı olan 617 lira çıkması zabıtaları bile şaşırttı.

"Bugün yaptığımız çalışmalarda yaklaşık 7-8 vaka aldık"

Denetimlere katılan Yozgat Belediyesi Zabıta Müdürü Ömer Faruk Erberk, bugün yapılan denetimlerde yakalanan dilencilerden birisinin hasılatını Ramazan pidesinin içerisine sakladığı tespit ettiklerini söyledi. Erberk, şöyle konuştu:

"Yozgat Belediyesi olarak zaten yıl boyunca özellikle dilencilere karşı denetimlerimiz devam ediyor. Ramazan'ın başlamasıyla beraber insanların dini hassasiyetlerini kullanan dilenciler fazlalaştı. Yaklaşık iki-üç katına çıkıyor bu vakalar. Biz de zabıta arkadaşlarımızla, tüm ekip olarak bu operasyonları çoğalttık. Sabah olsun, akşam olsun, gece olsun, 24 saat bu gelen dilencileri hem araçlarında daha dilenmeye başlamadan ya da dilenirken iş üzerinde yakalıyoruz. Bugün yaptığımız çalışmalarda yaklaşık 7-8 vaka aldık. Özellikle bir tanesinde pide içerisinde gizlenmiş para ele geçirdik, yaklaşık 617 lira. Bu arkadaşlar maalesef insanların dini duygularını kullanarak, dilenerek insanları kandırıyorlar. Vatandaşlarımızın buna dikkat etmelerini, dilencilere mümkün olduğu kadar para vermemelerini, imkanı olan gerçek kişilere yardımcı olmalarını rica ediyoruz.

Denetimlerimiz devam edecek. Beş vakit namazda da, namaz sonlarında da insanların duygularını kullanan dilencilere karşı arkadaşlarımız sivil tim oluşturarak dilencileri namaz çıkışlarında da tespitini yaparak karakolda gerekli işlemleri, tutanakları, cezai işlemleri uyguluyoruz. Teslim aldığımız paraları da belediye hesabına resmi tutanak halinde geçiyoruz. Dilencilerle ilgili gerekli işlemlerimizi yaptıktan sonra gerekli cezai işlem ve paralara el koyduktan sonra kimlik kontrollerinde il dışında olan dilencileri ulaştırma müdürlüğümüz gün içerisinde il dışına çıkmalarını sağlıyoruz. Yozgat içerisinde olan dilencileri de uyararak, tekrarı halinde artarak cezai işlemlerin devam edeceğini beyan ediyoruz."

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Yerel Yozgat'ta Ramazan'da Dilencilere Karşı Denetimler Artırıldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Yozgat'ta Ramazan'da Dilencilere Karşı Denetimler Artırıldı - Son Dakika
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