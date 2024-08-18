Yozgat'ta 'Saklı Cennet' Kanyonunda İlginç İnsan Silueti - Son Dakika
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Yozgat'ta 'Saklı Cennet' Kanyonunda İlginç İnsan Silueti

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Yozgat'ın Aydıncık İlçesi'nde bulunan 'Saklı Cennet' kanyonunda yüksek kayaların tepesindeki insan silueti hayranlık uyandırıyor.

18.08.2024 11:13  Güncelleme: 11:18
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SEYFİ ÇELİKKAYA

(YOZGAT) - Yozgat'ın Aydıncık İlçesi'nde 'Saklı Cennet' olarak adlandırılan kanyonun yüksek kayalarının tepesindeki yatar durumdainsan silueti görenleri hayran bırakıyor. Heykeltıraş Erol Gürgen, kayaların oluşturduğu insan siluetinin boyun kısmında ise bir kolyenin bulunmasının ilginç olduğuna dikkat çekti.

Aydıncık ilçesinin Kazankaya Mahallesi'nden başlayıp, Çorum İncesu'ya kadar uzanan 12 kilometre uzunluğunda sarp kayalardan oluşan, içerisinden Çekerek Irmağı sularının aktığı kanyon doğal güzelliğinin yanında ilginç görüntüleriyle de dikkat çekiyor. Yamaç kayaları üzerine işlenmiş 1,5 metre yükseklikteki bereket ve bolluğu simgeleyen av tanrıçası 'Kibele' kabartmasının yer aldığı kanyonu oluşturan yüksek kayaların tepesindeki insan silueti de dikkat çekiyor. Benzersiz doğası ile herkesi kendisine hayran bırakan ve MÖ 2'nci Yüzyıl'da avlak olarak kullanılan kanyon halk arasında 'saklı cennet' olarak adlandırılıyor.

"Yatmış bir insan silueti var"

Aydıncık Belediyesi Sanat Atölyesi yöneticisi Heykeltıraş Erol Gürgen, kanyonda kayaların oluşturduğu insan siluetini göstererek, "İnsan siluetinde Kazankaya Kanyonu, yatmış bir insan silueti var. Göz kapağına kadar bellidir. Dikkat ederseniz göz kapağı, burnu, çenesi ve yatmış vaziyette bir insan silueti görünüyor. Gerdanında, boğazında da bir takı var" dedi.

Yozgat\'ta \'Saklı Cennet\' Kanyonunda İlginç İnsan Silueti
Kaynak: ANKA

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Son Dakika Yerel Yozgat'ta 'Saklı Cennet' Kanyonunda İlginç İnsan Silueti - Son Dakika

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