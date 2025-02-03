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Yozgat'ta şehit aileleri ve gaziler için 'Vefa Üniversitesi' açıldı

YOZGAT - Yozgat Bozok Üniversitesi bünyesinde şehit ve gazi aileleri için 'Vefa Üniversitesi' açıldı.

Bozok Üniversitesi ev sahipliğinde oluşturulan Vefa Üniversitesi projesi, Yozgat Valiliği ve Yozgat Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü iş birliği ile düzenleniyor. Vefa Üniversitesi eğitimlerine, sağlık, hukuk, temel iletişim, manevi konular gibi içeriklerden oluşan derslerle başlıyor. 4 hafta sürecek olan eğitimlerin açılış dersi Bozok Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Evren Yaşar tarafından verildi. İlk derste şehit ve gazi ailelerine 'Yiyecek Toksisitesi, Yaşa Uygun Beslenme ve Fazla Kiloların Toksik Etkileri: Sağlıklı Yaşamın Şifreleri" konusunda bilgi verildi.

Projenin açılışında konuşan Prof. Dr. Evren Yaşar, "Bu tarihi mekanda Bozok Evi'nde 'Vefa Üniversitesi'nin ilk dersini ben icra edeceğim. Sağlıklı beslenme ve sağlıklı egzersiz konusunu anlatmak istiyorum. Geçen sene başlattığımız 'Tazelenme Üniversitesi' vardı. İleri yaşlardaki büyüklerimizin ihtiyaçlarını karşılamak üzereydi. Sadece üniversitedeki öğrencilerin eğitimlerinden sorumlu olmadığımızı, halkın ihtiyaçlarına da destek vermek adına katkıda bulunmak zorunda olduğumuzu ifade ediyoruz. Vefa Üniversitesi de bunun en güzel örneklerinden biridir. Teorik derslerimize pratik uygulamalar da eklenecek. Eğitimlerde yaş grubu yok. Ailelerimizin sorumlu olduğu torunları da var. İlerleyen zamanda çocuklar için valiliğimizle birlikte çeşitli kurslar düzenleyebiliriz. Burada önemli olan vefa borcumuzun olduğu insanların ihtiyaçlarını karşılamak. Torunundan dedesine kadar ne ihtiyaçları varsa karşılamak istiyoruz" şeklinde bilgi verdi.

Programa katılan Yozgat Valisi Mehmet Ali Özkan ise, "Şehit yakınlarımıza ve gazilerimize bir vefa örneği olarak düzenlemiş olduğumuz Vefa Üniversitesi programını Rektör hocamızla birlikte başlatmış bulunuyoruz. Kıymetli şehit yakınlarımız ve gazilerimiz için inşallah faydalı ve onların yaşamlarını kolaylaştıracak program olacak. Üniversiteyi halka açan değil halkının içine taşıyan kıymetli Rektörümüze de teşekkürlerimi iletiyorum. Proje ülkemiz genelinde ilk başlangıcı ilk olan bir proje olacak. İnşallah iyi bir örnek olarak diğer illerimize de yayılacağını düşünüyorum" cümlelerini kullandı.