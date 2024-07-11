Yozgat'ta şiddetli yağışın yol açtığı sel felaketi

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Yozgat'ta kuvvetli yağışın getirdiği hasar gün ağarınca ortaya çıktı

YOZGAT - Yozgat'ta dün akşamüzeri etkili olan şiddetli yağış sonrası bazı köylerde sel ve taşkın oluştu. Tarım arazileri, sebze ve meyve ekili alanlar zarar görürken selin boyutu gün ağarınca ortaya çıktı.

Yozgat'ın Sorgun ilçesine bağlı Araplı Beldesi dün akşam etkili olan kuvvetli yağış nedeniyle oluşan selin yol açtığı hasar, gün ışığı ile birlikte ortaya çıktı. Araplı Beldesinde bazı evlerin bahçelerini ve zemin katlarını su bastı. Belde meydanının kilit parkeleri yağış nedeniyle sökülürken ağaçlar kırıldı. Dere kenarlarında bulunan hububat alanlarının zarar gördüğü kasabada sebze ve meyveler de büyük oranda hasar gördü.

Araplı Belediyesi ekipleri, belde genelinde yoğun bir şekilde çalışmalarını sürdürdü.

Araplı Beldesinde yaşayan Lokman Atıl, 45 yıldır böyle bir felaket yaşamadığını belirterek, "Sebze ve meyve bahçeleri fasulyelerimiz büyük oranda hasar gördü. Dere yataklarına yakın yerlerde sel, ne ağaç bıraktı ne de sebze ve meyve felaketin büyüklüğünü gün ışıyınca gördük. Tarlalara giden yol sel nedeniyle çöktü, yol diye bir şey kalmadı. Ben Araplı'da hayvancılıkta yaptım, tarımla da uğraştım ama bu derece de felaket görmedim. Sel kasabanın içindeki kilitli parke taşlarını 2 kilometre mesafeye taşımış. Fasulye bahçelerine kadar götürmüş. Tek tesellimiz herhangi bir can kaybımızın olmaması" dedi.