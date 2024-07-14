Yozgat'ta Sokak Hayvanlarına Yönelik Ötenazi İçeren Kanun Tasarısına Karşı Protesto - Son Dakika
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Yozgat'ta Sokak Hayvanlarına Yönelik Ötenazi İçeren Kanun Tasarısına Karşı Protesto

Yozgat\'ta Sokak Hayvanlarına Yönelik Ötenazi İçeren Kanun Tasarısına Karşı Protesto

Adalet ve Kalkınma Partisi tarafından, TBMM Başkanlığı’na sunulan sahipsiz sokak hayvanlarına yönelik ötenazi içeren kanun teklifine karşı ülke genelinde olduğu gibi Yozgat'ta da protesto eylemi yapıldı. Eylemde, kısa süre önce ameliyat olduğunu ve hasta yatağından kalkıp, kefeniyle birlikte geldiğini belirten 76 yaşındaki Melek Ekici, Cumhurbaşkanı'na seslenerek, yasa teklifine onay vermemesini istedi.

14.07.2024 18:45
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SEYFİ ÇELİKKAYA

(YOZGAT) - Adalet ve Kalkınma Partisi tarafından, TBMM Başkanlığı'na sunulan sahipsiz sokak hayvanlarına yönelik ötenazi içeren kanun teklifine karşı ülke genelinde olduğu gibi Yozgat'ta da protesto eylemi yapıldı. Eylemde, kısa süre önce ameliyat olduğunu ve hasta yatağından kalkıp, kefeniyle birlikte geldiğini belirten 76 yaşındaki Melek Ekici, Cumhurbaşkanı'na seslenerek, yasa teklifine onay vermemesini istedi.

Yozgat'ta bir gurup hayvansever Cumhuriyet Alanı'nda bulunan Atatürk Anıtı önünde toplanıp, AKP tarafından TBMM Başkanlığı'na sunulan yasa tasarısını protesto etti. Eyleme kefeniyle katılan Melek Ekici isimli kadın, yeni ameliyat olduğunu ve hasta yatağından kalkarak, sokak hayvanlarının hakkını savunmak için geldiğini söyledi. Ekici, şöyle konuştu:

"Allah rızası için bu kanuna siz hayır deyin"

"Tayyip Erdoğan, size sesleniyorum özellikle. Ben bugün ne için buraya geldim biliyor musunuz? Ameliyatlı olarak geldim. Sizin vicdanınıza sesleniyorum, kefenimi boynuma takarak geldim. Size sığınıyorum, sizin vicdanınıza sığınıyorum. 2004 yılında güzel bir kanun çıkardınız. Kefenimle beraber diz çöküyorum, ilk önce Allah'ın karşısında diz çöküyorum, sonra sizin karşınızda, Allah rızası için bu kanuna siz hayır deyin. Çoluğunuzun çocuğunuzun, torununuzun, hanımınızın, ananızın, babanızın başı gözü hürmetine. Ne olur bu kanuna hayır deyin, hayır deyin"

"Ben bir katile teşekkür etmem, oy vermem"

64 yaşındaki Alaattin Ünal da, "İnsani, İslami, hukuki, vicdani hiçbir kurala uymayan bir meclis şimdi bizi idare ediyor. Allah Kuran-ı Kerim'de hayvanlar konusunda diyor ki; gökte uçan kanatlıyı yerdeki dört ayaklıyı toprağa kök salanı biz yarattık, koruyasınız diye size emanet ettik. Ben bir katile teşekkür etmem, oy vermem. Şu anda sokak hayvanını öldürecek, gelecek benden oy isteyecek" diye konuştu.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Yerel Yozgat'ta Sokak Hayvanlarına Yönelik Ötenazi İçeren Kanun Tasarısına Karşı Protesto - Son Dakika

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SON DAKİKA: Yozgat'ta Sokak Hayvanlarına Yönelik Ötenazi İçeren Kanun Tasarısına Karşı Protesto - Son Dakika
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