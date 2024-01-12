 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Yozgat'ta seyyar tezgahlarda satılan sokak lezzetlerine ilgi artıyor - Son Dakika
Üye Girişi

Yozgat'ta seyyar tezgahlarda satılan sokak lezzetlerine ilgi artıyor

Yozgat'ta lezzet ustaları, çeşitli yörelere özgü tatları seyyar tezgahlarında vatandaşın beğenisine sunuyor. Lokantalara göre daha ucuz olan sokak lezzetlerine ilgi ise artıyor. Sokak lezzetlerinin son yıllarda revaçta olduğunu belirten seyyar satıcılar, Et ve Süt Kurumu'ndan temin ettikleri ürünleri uygun fiyatlarla vatandaşlara sunuyor. Öğrencilerin de tercih ettiği sokak lezzetleri, hem satıcıları hem de müşterileri memnun ediyor.

Yozgat\'ta seyyar tezgahlarda satılan sokak lezzetlerine ilgi artıyor
12.01.2024 - 11:10,  Güncelleme: 11:48
Abone Ol

Yozgat'ta seyyar tezgahlarda satılan sokak lezzetlerine ilgi artıyor.

Yozgat'ta lezzet ustaları, çeşitli yörelere özgü tatları seyyar tezgahlarında vatandaşın beğenisine sunuyor. Lokantalara göre daha ucuz olan sokak lezzetlerine ilgi ise artıyor. Adana'dan gelen kebapçı ustası Ercüment Geniş, 30 senedir kebap işiyle uğraştığını söyleyerek, "Şu anda Yozgat'ta sokak lezzetlerini vatandaşlarla buluşturuyorum. Piyasaya göre fiyatlarımız çok uygun. Müşterilerimin genelini memur ve öğrenciler oluşturuyor. İşimizden ve satışlardan çok memnunum" dedi.

"Ürünlerimizi Et ve Süt Kurumundan temin ediyoruz"

Sokak lezzetlerinin son yıllarda revaçta olduğunu belirten Nuhel Bolat ise, "Biz burada kavurma, köfte, sucuk içi, ciğer ve tavuk sote yapıyoruz. Yozgat'ta vatandaşlarımızın hizmetine sunuyoruz. Ürünlerimizi Et ve Süt Kurumundan temin ediyoruz. Bir lokantaya gittiğinizde kavurma 200 liraysa, bizim burada 100 lira. Bize talep oldukça yüksek. Vatandaşımızı mağdur etmemek ve enflasyona ezdirmemek istiyoruz. Biz de kazanıyoruz, onlar da kazanıyor" şeklinde konuştu.

"Vatandaşa sokak lezzetlerini uyguna tattırıyoruz"

Fiyatlarının piyasaya göre daha uygun olduğunu söyleyen seyyar satıcı Ömer Bozkurt, "Etlerimizi Et ve Süt Kurumundan piyasaya göre daha uyguna temin ediyoruz. Biz de bunu vatandaşımıza yansıtıyoruz. Piyasada tam ekmek köfte 100 lirayken, bizim burada 50 lira. Sokak lezzetlerini vatandaşa uyguna yediriyoruz. Benim müşterilerimin büyük kısmını da öğrenciler oluşturuyor" dedi.

Ahmet Aydoğan öğrenci olduğunu söyleyerek, daha hesaplı olduğu için öğle yemeklerinde seyyar sokak satıcılarını tercih ettiğini belirtti. - YOZGAT

Kaynak: İHA
YORUMLAR

Yozgat, Adana, Gastronomi, Yemek, Yerel, Yaşam, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Yozgat'ta seyyar tezgahlarda satılan sokak lezzetlerine ilgi artıyor - Son Dakika


11:38
SSK ve Bağ-Kur emeklilerine ek zam çalışması tamamlandı! Gelecek hafta Kabine'ye sunulacak SSK ve Bağ-Kur emeklilerine ek zam çalışması tamamlandı! Gelecek hafta Kabine'ye sunulacak
11:36
Seçil Erzan davasında 2. duruşma başladı! Semih Kaya ve Fatih Terim'in kızı da mahkeme salonunda Seçil Erzan davasında 2. duruşma başladı! Semih Kaya ve Fatih Terim'in kızı da mahkeme salonunda
11:34
İngiltere'de Cezaevi Memuru Tutuklandı: Mahkumla Erzak Dolabında Cinsel İlişkiye Girdi İngiltere'de Cezaevi Memuru Tutuklandı: Mahkumla Erzak Dolabında Cinsel İlişkiye Girdi
11:33
Kartal Belediye Başkanı, 4 yıl boyunca fark etmediği kaldırımı seçime 2 ay kala fark etti Kartal Belediye Başkanı, 4 yıl boyunca fark etmediği kaldırımı seçime 2 ay kala fark etti
11:24
Görüntü Türkiye'den! Holiganlar sahaya girip 13 yaşındaki futbolculara saldırdı Görüntü Türkiye'den! Holiganlar sahaya girip 13 yaşındaki futbolculara saldırdı
11:15
Dolar 30,09 lira seviyesinden işlem görüyor Dolar 30,09 lira seviyesinden işlem görüyor
11:10
Türkiye Futbol Federasyonu, yarı otomatik ofsayt sisteminin kullanımını duyurdu Türkiye Futbol Federasyonu, yarı otomatik ofsayt sisteminin kullanımını duyurdu
10:59
Gram altın 1.970 liradan işlem görüyor Gram altın 1.970 liradan işlem görüyor

Son Dakika
11:38 SSK ve Bağ-Kur emeklilerine ek zam çalışması tamamlandı! Gelecek hafta Kabine'ye sunulacak
11:34 İngiltere'de Cezaevi Memuru Tutuklandı: Mahkumla Erzak Dolabında Cinsel İlişkiye Girdi
11:36 Seçil Erzan davasında 2. duruşma başladı! Semih Kaya ve Fatih Terim'in kızı da mahkeme salonunda
11:33 Kartal Belediye Başkanı, 4 yıl boyunca fark etmediği kaldırımı seçime 2 ay kala fark etti
11:10 Türkiye Futbol Federasyonu, yarı otomatik ofsayt sisteminin kullanımını duyurdu
11:24 Görüntü Türkiye'den! Holiganlar sahaya girip 13 yaşındaki futbolculara saldırdı
11:15 Dolar 30,09 lira seviyesinden işlem görüyor
10:59 Gram altın 1.970 liradan işlem görüyor
10:47 CHP'de aday gösterilmeyen Yılmaz Büyükerşen sessizliğini bozdu
10:44 Programları bitirilip yerine Seda Sayan getirilmişti! Demet Akalın perde arkasını anlattı: İşimizi elimizden aldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 12.01.2024 12:35:04. #1.13#
SON DAKİKA: Yozgat'ta seyyar tezgahlarda satılan sokak lezzetlerine ilgi artıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement