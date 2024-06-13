Yozgat'ta Taksimetre Ücretlerine Zam Yapıldı

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SEYFİ ÇELİKKAYA

(YOZGAT) - Yozgat'ta geçtiğimiz yıl ağustos ayında yapılan zamların, artan maliyetler karşısında çok düşük kaldığını, zarar ettiklerini belirten taksici esnafının zam talebi belediye meclisinde görüşülerek karara bağlandı. Daha önce 20 lira olan taksimetre açılış tarifesi 35 liraya çıkartıldı.

Yozgat il merkezinde hizmet veren taksici esnafı, yaklaşık bir yıl önce belirlenen ücret tarifesinin, artan girdi maliyetleri karşısında eridiğini belirterek, Yozgat Belediyesi'nden fiyat güncellemesi talep etti. Yozgat Belediye Başkanı Kazım Arslan başkanlığında toplanan belediye meclisinde taksici esnafı da taleplerini dile getirdi, mağduriyetlerinin giderilmesini istedi.

"Bu yıl 12 bin liradan aşağı araç sigortası yok"

Yozgat Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı İlhami Bakıcı, taksici esnafının mağduriyetinin giderilebilmesi için taksimetre ücretlerine vakit geçirilmeden zam yapılması gerektiğini belirterek, şöyle konuştu:

"Yaklaşık bir yıl önce alınan tarifemiz açılış 30 lira, kilometre 20 lira. Şimdi ise akaryakıta gelen yüzde 100'ün üzerinde zam, araç sigortaları geçen yıl 5 bin liraydı bu yıl 12 bin liradan aşağı araç sigortası yok. Bizim bu taksimetrelerimizin bir ayar mevzusu var. Bin liraya geçen yıl ayarlanan taksimetre bu yıl 2,5 milyon liraya ayarlanıyor. Her üyemiz Bağ-Kur yatırıyor. 2 bin 500 lira geçen sene Bağ-Kur, bu sene 7 bin, 7 bin 500 lira yatırılıyor. Piyasa şartları, sanayici arkadaşlarımız da var içimizde, lütfen söylesin biz kaporta kaç liraya yapılıyor, bir sanayide usta ne yapılıyor? Bu sadece akaryakıt değil, yüzde 100 artışlar var. Bütün bu faktörler göz önünde bulundurularak yeni tarifemizin esnaf odasından alınan veya meclisimizin vereceği tarifede değerlendirilerek, açılış 40 lira istiyoruz. Burada bütün Türkiye'de açılış 40 lira, 50 lira, 55 lira. Açılış 40 lira, bir kilometre ücreti 30 lira, kısa mesafe indi bindi 100 lira ve bekleme üç lira, bir saat 180 lira diye bir fiyat istiyoruz, esnaf mağdur, esnaf da burada."

"Üç sefer terminale gitmesi lazım ki bir köfte yemesi için"

Bakıcı, bir köfte ekmek alabilmek için taksici esnafının saat kulesinden terminale 4 kez gidip gelmesi gerektiğine de dikkat çekerek, "Saat kulesini orada iki tane durağımız var. Yoğunluklu olarak terminale müşteri götürüyor. 40 lira yazıyor. Üç sefer terminale gitmesi lazım ki bir köfte yemesi için. Sigara içiyor, günlük bunların 300-400 lira masrafları var. Biz afaki bir şey istemiyoruz. 125 tane taksicimiz mağdur. Fakat bunların içinde 5-10 tane emekli var, bu emekler adresimiz belli olsun diye taksicilik yapıyorlar" diye konuştu.

Toplantıya katılan taksici esnafı da, "Biz çok mağduruz. Kazandığımız para arabalarımızın bakımına yetmiyor. 16 bin lira sigortası var. Dört tane lastik 15 bin lira. Vallahi billahi simit yedim de geliyorum, üstüne su içtim. Bir tane uydurma tavuk döner yüz lira" diyerek, mağduriyetlerini dile getirdiler.

Taksimetre tarifesine zam yapıldı

Yozgat Belediye Başkanı Kazım Arslan, taksici esnafını talebini okuyarak, "Açılış 40 lira, kilometre 30 lira, kısa mesafe 100 lira, bekleme üç lira, bekleme bir saat 180 lira. Esnafın, esnaf odasının teklifi, onayladığı metin bu oylarınıza sunuyorum" dedi, oylamada talep kabul edilmedi. Komisyon tarafından belirlenen ve meclis üyelerinin kabul ettiği tarifeyi okuyan Arslan, "Arkadaşlar açılış 35 lira, kilometre 25 lira, kısa mesafe 75 lira, bekleme bir dakika 2,5 lira, bekleme bir saat 150 lira" diyerek, oylama yaptı, teklif oy birliği ile kabul edildi.

Buna göre, taksimetre açılışı 20 liradan 35 liraya, kilometre başı ücretlendirme 15 liradan 25 liraya, kısa mesafe bindi-indi 40 liradan 75 liraya, 1 dakika bekleme ücreti 2.5 lira, 1 saat bekleme ücreti de 90 liradan 150 liraya yükseltildi.