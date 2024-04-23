Yozgat'ta tarihi Mehmet Ağa Konağı yeniden açıldı - Son Dakika
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Yozgat'ta tarihi Mehmet Ağa Konağı yeniden açıldı

Yozgat\'ta tarihi Mehmet Ağa Konağı yeniden açıldı

Yozgat Belediyesi tarafından restore edilen tarihi Mehmet Ağa Konağı, belediye başkanlığının değişmesiyle birlikte tekrar hizmete açıldı. Konağın içerisinde çocuklara yönelik kurslar ve sosyal etkinlikler düzenlenecek.

23.04.2024 20:16  Güncelleme: 20:38
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SEYFİ ÇELİKKAYA

(YOZGAT) - Yozgat'ta belediye tarafından restore ettirilip, Çocuk Sanat Merkezi'ne dönüştürülen ve 21 Nisan 2018 tarihinde açılışı yapılan ancak daha sonra kapatılan tarihi Mehmet Ağa Konağı, belediye başkanlığının AKP'den Yeniden Refah Partisi'ne geçmesinin ardından yeniden açıldı.

Yozgat Belediyesi tarafından restore edilen ve bahçe düzenlemesi yapılan İstanbulluoğlu Mahallesi'ndeki tarihi Mehmet Ağa Konağı, 6 yıl önce Çocuk Sanat Merkezi olarak çocukların hizmetine sunulmuş ancak 5 yıl önce kapatılmıştı. Konakta çocuklara yönelik çeşitli kurslar düzenlenerek, sosyal ve kültürel etkinlikler yapılıyordu.

Yozgat Belediyesi Çocuk Sanat Merkezi, Belediye Başkanı Kazım Arslan tarafından hizmete açıldı. Açılış törenine çocuklar aileleriyle birlikte katıldı. Şarkılar söylenip, müzik eşliğinde halaylar çekildi, oyunlar oynandı.

"ÇOCUKLARIMIZ BÖYLESİ GÜZEL BİR İMKANDAN DA MAHRUM KALDILAR"

Kazım Arslan, törende yaptığı konuşmada çocukların sanat, kültür, sosyal faaliyetlerden daha fazla faydalanmasını sağlayacaklarını belirterek, şöyle konuştu:

"Çocuklarımız için, çocuklarımızın geleceğine dönük olarak neler yapsak azdır. O yüzden yine bir 23 Nisan'da farklı bir etkinlikle sizlerle beraber olduk ve çocuklarımıza bir hediye sunmak istedik. Aslında 2018'de biz burayı çocuk sanat merkezi olarak açmıştık. Burada çok güzel faaliyetler yapılıyord. Çocuklarımız burada çok güzel kurslarla geleceğe dair birtakım şeyler kazanıyorlardı, kendilerini geliştiriyorlardı. Ama 2019'dan sonra maalesef ne sebeple anlamak mümkün değil burası kapatıldı ve beş yıldır kapalı duruyordu. Çocuklarımız böylesi güzel bir imkandan da mahrum kaldılar. Şimdi bir 23 Nisan öncesinde nasip oldu, sizlerin de destekleriyle, oylarıyla yeniden Yozgat'ta belediye başkanı olarak göreve başladık. Başlarken de hani demiştik ya nerede kalmıştık? İşte o kaldığımız yerler devam ediyoruz. Kapatılmış olan bu çocuk sanat merkezimizi yeniden açıyoruz. Sadece buradaki binayla kalmayacak. Talep olduğu kadar ilave yerler açmak suretiyle Yozgat'ımızın bütün çocuklarının bu sanat faaliyetlerinden, kültür faaliyetlerinden, sosyal faaliyetlerden faydalanmasını sağlayacağız. Bu yönde bir gayret içerisinde olacağız."

Kaynak: ANKA

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