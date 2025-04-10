Yozgat'ta Yerel Yönetim Seçimleri Sonrası İşten Çıkarma İddiaları - Son Dakika
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Yozgat'ta Yerel Yönetim Seçimleri Sonrası İşten Çıkarma İddiaları

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Hizmet İş Sendikası Yozgat Şube Başkanı Ferman Zararsız, yerel yönetim seçimleri ardından Yozgat'ta 25 işçinin işten çıkarıldığını ve son olarak Sorgun ilçesi Gülşehri Belde Belediyesinden 8 işçinin daha haksız yere işten atıldığını belirtti. Sendika, işten çıkarılan işçilerle ilgili yasal süreç başlattıklarını duyurdu.

10.04.2025 15:34  Güncelleme: 16:13
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Haber: Seyfi ÇELİKKAYA

(YOZGAT) - Hizmet İş Sendikası Yozgat Şube Başkanı Ferman Zararsız, yerel yönetim seçimleri sonrasında bugüne kadar farklı belediyelerden 25 işçinin işten çıkarıldığını, son olarak Sorgun ilçesi Gülşehri Belde Belediyesinden 8 işçinin daha çıkarıldığını söyledi. Zararsız, "Özükavak Belediyesinde 5 işçi çıkarıldı, Doğankent'te 10 işçi çıkartıldı, Akdağmadeni'nde 10 şirket çalışanı çıkarıldı. Gülşehri'nde 8 işçi çıkarıldı. Bunlarla ilgili de davamızı açtık, devam ediyor" dedi.

Bir yıl önce gerçekleştirilen yerel yönetim seçimleri sonrasında Yozgat'ın Çekerek ilçesine bağlı Özükavak Beldesinde göreve gelen AK Partili belediye başkanının 5, Sorgun ilçesinin MHP'li Doğankent belediye başkanının 10, Akdağmadeni ilçesinin MHP'li belediye başkanının 10, Sorgun ilçesinin BBP'li Gülşehri belediye başkanının da 8 işçinin iş akdini feshettiği belirtildi.

Hizmet İş Sendikası Yozgat Şube Başkanı Ferman Zararsız, Gülşehri Belediyesi'nde çalışan 8 işçinin iş akitlerine son verilmesinin ardından, beldeye giderek işçi ve belediye yönetimiyle görüşüp basın açıklaması yaptı ve belediye başkanının bu yanlıştan dönmesini talep etti. Zararsız, açıklamasında, "Ülke olarak ekonomik bir türbülanstan geçtiğimiz doğrudur. Ancak sabit gelirlilerin, aylık ücretle çalışan emekçilerin zor durumda olduğu, kıt kanaat geçinme mücadelesi yaptığı da bir gerçektir. Ülkenin ve belediyenin ekonomik ve mali yapısını emekçiler olarak ne biz yönettik ne de biz bozduk. Belediye bir kamu kurumudur, hiç kimsenin kendi şahsi işyeri değildir. Önce çalışanlarınıza mobbing uyguladınız, 'Gelin tazminatlarınızı ödeyeyim sendikadan istifa edin asgari ücretle çalışın' dediniz. Bu isteklerinizi kabul etmeyen 8 emekçi üyemizi haksız ve hukuksuz yere işten çıkardınız. Kalan işçi arkadaşlarımıza da aynı şekilde baskı uygulamaktasınız" ifadelerini kullandı.

"Davamızı açtık, devam ediyor"

Basın açıklamasının ardından ANKA Haber Ajansı'na konuşan Zararsız, şunları söyledi:

"Hizmet İş Sendikası Yozgat Şube başkanımıza bağlı 56 iş yerimiz, 2 bin 950 üye sayımız var. Şu anda Özükavak Belediyesinde 5 işçi çıkarıldı, Doğankent'te 10 işçi çıkartıldı, Akdağmadeni'nde 10 şirket çalışanı çıkarıldı. Gülşehri'nde 8 işçi çıkarıldı. Bunlarla ilgili davamızı açtık, devam ediyor. Bugün itibariyle Gülşehri Belediyesinde basın açıklaması yaptık, işçilerin aileleri bize destek oldu. Eğer ki Belediye Başkanlığı tekrar işçilerimizi işe alırsa biz herhangi bir şey yapmayacağız, davada açmayacağız. Orada 17 çalışanımız vardı, 8'i işten çıkarıldı, 9 tanesi de mecburen çalışıyor ama onlara baskı var. İnşallah bu konulara gelmeyiz, belediye başkanı yanlıştan döner, bir an önce işlerimizi tekrar işe döndürür. Bir de elimizde mektubu var ve 'kesinlikle hiçbir işçiyi işten atmayacağım, kimsenin ekmeği ile oynamayacağım' diyerek böyle bir şey var. Bu insanların kiminin banka kredisi var, kimi evine ekmek götürecek, çocuklarını okutacak, onunla ilgili biz Sayın başkanımızın İnşallah bu yanlıştan geri adım atıp, işçilerimizi yeniden iş almasını istiyoruz."

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Kaynak: ANKA

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Son Dakika Yerel Yozgat'ta Yerel Yönetim Seçimleri Sonrası İşten Çıkarma İddiaları - Son Dakika

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