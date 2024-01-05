 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Yozgat'ta Yorgancılık Mesleği Tehlikede - Son Dakika
Üye Girişi

Yozgat'ta Yorgancılık Mesleği Tehlikede

Yozgat'ta yorgancılık mesleği, unutulmaya yüz tutuyor. 40 yıl önce 20'ye varan yorgan ustalarının sayısı şu an sadece 5'e düşmüş durumda. Derviş Kaygısız gibi son temsilciler, mesleği yaşatmak için mücadele ediyor. Ancak fabrika üretimi ve talebin azalması nedeniyle çırak ve kalfa bulmakta zorlanıyorlar. Kaygısız, eğer eleman bulamazlarsa mesleğin 10 yıl içinde yok olacağını belirtiyor.

Yozgat\'ta Yorgancılık Mesleği Tehlikede
05.01.2024 - 13:36,
Abone Ol

Yozgat'ta unutulmaya yüz tutan el işlemesi yorgancılığı yaşatmaya çalışan ustaların sayısı her geçen yıl azalıyor. 40 yıl önce sayıları 20'ye varan yorgan ustalarının sayısı şu an bir elin 5 parmağını geçmiyor. Mesleğin son temsilcilerinden Derviş Kaygısız da 41 yıldır mesleğini ayakta tutabilmek için çalışıyor.

Yozgat'ta 9 yaşında ağabeyinin yanında yorgancılık mesleğini öğrenmeye başlayan 50 yaşındaki Derviş Kaygısız, incelik ve büyük emek isteyen el işlemesi yün yorganları geçmişten bugünlere taşımak için çalışıyor. 41 yıl önce çırak olarak başladığı yorgancılığı sürdüren Kaygısız, Aşağı Nohutlu Mahallesi'ndeki dükkanında mesleğini yaşatmak için mücadele veriyor. 41 yıl önce yorgan ustası sayısının 20'ye vardığını ancak günümüzde bu sayının giderek azaldığını belirten Kaygısız, Yozgat merkezde şu an 5 yorgan ustasının mesleği sürdürdüğünü söyledi.

Fabrika üretimi nedeniyle azalan talebe rağmen mesleğine devam ettiğini de ifade eden Kaygısız, mesleğini sürdürecek çırak ve kalfa bulmakta zorlandığını söyledi. Kaygısız yetiştirecek eleman bulamadıkları takdirde yorgancılık mesleğinin 10 yıl içerisinde yok olacağını söyledi.

"Son iki yıldır işlerimiz çok yoğun"

Mesleği ilk okul yıllarında ağabeyinin yanında öğrendiğini ve 41 yıldır bu işle uğraştığını vurgulayan Kaygısız, "9 yaşında bir yandan okula giderken bir yandan da yorgancı olan ağabeyimim yanında mesleği öğrendim. Önceleri onun yanında çalışmaya başladım. 41 yıldır bu işi yapıyorum. İşlerimiz şu anda çok yoğun. Son bir iki sene içinde biraz işlerimiz düşmüştü. İnsanlar elyaf yorgana, yastığa rağbet göstermişti. Yozgat soğuk kış memleketi olduğu için insanlar elyaftan bir randıman alamadılar. Şu an da işlerimiz çok yoğun. Çalışmalarımız sürüyor, iş yetiştirmekte sıkıntı yaşıyoruz. Rabbime çok şükür işlerimiz çok iyi" dedi.

"Çırak bulmakta zorlanıyoruz"

Kalfa ve çırak bulmakta zorlandıklarını da hatırlatan Kaygısız, "Çırak yok. O devir kapandı. Eskiden Yozgat'ta 20'ye yakın yorgancı vardı. Hepsinin yanında iki tane üç tane çırak ve kalfa olurdu. Şu anda beş yorgancı kaldı. Kimsenin yanında da çırak yok. Muhtemelen 10 sene içinde de herhalde yorgancılık mesleği de Yozgat'ta bitecek. Yaz döneminde işlerimiz çok oluyor. Çeyizlik yorganlar yapıyoruz gelin kızlara ve damatlara. Kışın da insanlar eski yorganlarını tazelemek için getiriyorlar. Onları yapıyoruz. İşlerimiz çok yoğun, çalışıyoruz. Fiyatlarımız beyaz yorganların işçiliği 350 lira, eğer kumaşı bizden olursa 700 liraya mal oluyor. Yünü de bizden olursa fiyatımız 800 liraya çıkıyor. Çift kişilik, battal beden bunlar hep sabit fiyat. Vatandaşın talebi yoğun oluyor. Bu sene iş yetiştirmekte zorluk çektik, halen de sıkıntı yaşıyoruz. Günde ancak 1-2 yorgan dikiyoruz, sabah 8'de işe geliyorum akşama kadar çalışıyorum. Tek geçim kaynağım bu, evimin rızkını buradan kazanıyorum" şeklinde konuştu. - YOZGAT

Kaynak: İHA
YORUMLAR

Nohutlu, Yozgat, Yerel Haberler, Yerel, Yaşam, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Yozgat'ta Yorgancılık Mesleği Tehlikede - Son Dakika


12:54
Mossad casusları adliyeye sevk edildi! TEM polislerinin maske ve eldiven kullanmaları dikkat çekti Mossad casusları adliyeye sevk edildi! TEM polislerinin maske ve eldiven kullanmaları dikkat çekti
12:17
Netanyahu'yu zor günler bekliyor! Kabine toplantısında bakanlar birbirine girdi Netanyahu'yu zor günler bekliyor! Kabine toplantısında bakanlar birbirine girdi
11:48
Galatasaray, Attila Szalai transferi için devreye girdi Galatasaray, Attila Szalai transferi için devreye girdi
11:46
Sosyal medya fenomeni Kıvanç Talu ve eşi Beril Talu gözaltına alındı Sosyal medya fenomeni Kıvanç Talu ve eşi Beril Talu gözaltına alındı
11:40
Otelde gizli kamera rezaleti! Rezervasyon için siteye girenler gözlerine inanamadı Otelde gizli kamera rezaleti! Rezervasyon için siteye girenler gözlerine inanamadı
11:25
Bakırköy'de su arıtma tesisinde çıplak erkek cesedi bulundu Bakırköy'de su arıtma tesisinde çıplak erkek cesedi bulundu
11:24
Sapık milyarder Jeffrey Epstein'in pedofili listesinde olan Prens Andrew'in tüm unvanları elinden alınacak Sapık milyarder Jeffrey Epstein'in pedofili listesinde olan Prens Andrew'in tüm unvanları elinden alınacak
11:05
ABD'de yediği yumrukla raylara savrulan adam, trenin altında kalarak can verdi ABD'de yediği yumrukla raylara savrulan adam, trenin altında kalarak can verdi

Son Dakika
12:54 Mossad casusları adliyeye sevk edildi! TEM polislerinin maske ve eldiven kullanmaları dikkat çekti
12:17 Netanyahu'yu zor günler bekliyor! Kabine toplantısında bakanlar birbirine girdi
11:48 Galatasaray, Attila Szalai transferi için devreye girdi
11:46 Sosyal medya fenomeni Kıvanç Talu ve eşi Beril Talu gözaltına alındı
11:40 Otelde gizli kamera rezaleti! Rezervasyon için siteye girenler gözlerine inanamadı
11:24 Sapık milyarder Jeffrey Epstein'in pedofili listesinde olan Prens Andrew'in tüm unvanları elinden alınacak
11:25 Bakırköy'de su arıtma tesisinde çıplak erkek cesedi bulundu
11:05 ABD'de yediği yumrukla raylara savrulan adam, trenin altında kalarak can verdi
11:00 CHP aday tanıtım toplantısında dikkat çeken detay! Kılıçdaroğlu, davet gelmesine rağmen katılmadı
10:59 Sergio Ramos'un çıldırdığı anlar: Çenenizi kapatın
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 5.01.2024 14:41:46. #1.12#
SON DAKİKA: Yozgat'ta Yorgancılık Mesleği Tehlikede - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement