Yozgat\'taki Musabeyli Cemil Çiçek Barajı\'nda su seviyesi ilk kez yüzde 50\'nin üzerine çıktı

Haber: Seyfi ÇELİKKAYA

(YOZGAT) - Yozgat, Yerköy, Yozgat Organize Sanayi Bölgesi ve Kırşehir'in Çiçekdağı ilçesinin şebeke suyu ihtiyacını karşılayan, yıllık 17,5 milyon metreküp içme suyu kapasitesine sahip Musabeyli Cemil Çiçek Barajı'nda su seviyesi ilk kez yüzde 50'nin üzerine çıktı. Geçen yıl doluluk oranının yüzde 12'lere kadar gerilediği barajda, yoğun kullanıma rağmen hem şebeke suyu hem de sulama amaçlı kullanım devam etmesine rağmen su seviyesi yüzde 51'e ulaştı.

Musabeyli Cemil Çiçek Barajı, 48 milyon metreküp su depolama kapasitesiyle 3 yerleşim biriminin içme ve kullanma suyunu karşılarken, bin 850 hektarlık tarım alanının sulanmasına da hizmet veriyor. İlk açıldığında yüzde 55 doluluk oranına ulaşan tesiste, ilerleyen yıllarda su seviyesi yüzde 30'un üzerine çıkamadı. Geçtiğimiz yılın yaz aylarında yüzde 12'ye kadar gerileyen barajdaki su seviyesi, kuraklığın etkisiyle aralık ayında tamamen tükenerek sıfır noktasına indi.

Bu yıl yapılan çalışmalar ve mevsim normallerini üzerinde seyreden yağışlarla birlikte barajdaki su seviyesi yüzde 53'e kadar yükseldi. Yozgat Belediye Başkanı Kazım Arslan, şehrin şebeke suyu ihtiyacının temin edildiği baraj ve göletlerle su sorunun olmadığını vurgulayarak, şöyle konuştu:

"Aralık ayından itibaren yağışlar neticesinde baraja su seviyesi yüzde 53'e kadar çıktı. Bugün itibaıyla da barajdaki su seviyesi yüzde 51. Yağışların azalmasıyla birlikte tabii bir taraftan da kullanıyoruz, biraz düşme var ama su seviyesi yüzde 51. Tehlikeli bir noktada değiliz. İyi bir noktadayız. Önümüzdeki sonbahar ve kışta da yeterli yağışlar olur. Daha yüksek seviyelere kadar da ulaşırız. Bu arada sulamaya da bir miktar su verdik ama buna rağmen barajdaki su seviyemiz yüzde 50'nin üzerinde. Aynı şekilde şehir merkezinde kullandığımız bir baraj var, Kirazlı Dere göleti. Orada da yüzde 100 seviyesindeyiz. Orada henüz bir azalma yok. Bir taraftan kullanıyoruz. Bir taraftan da yağışların etkisiyle gölet doluluğunu devam ettiriyor. Barajlardaki durumumuz bu."

Arslan, Musabeyli Cemil Çiçek Barajı açıldığında su seviyesinin yüzde 50'nin üzerinde olduğunu hatırlatarak, "Sonra hep aşağılarda seyretti. Genelde yüzde 30'lar civarında seyretti. Ama ilk defa bu sene tekrar yüzde 50'nin üzerine çıkmış oldu. Şunu demek lazım, 2015-2016'dan bu yana barajlaren yüksek seviyesini buldu" dedi.