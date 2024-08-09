Yozgat'taki Roma Hamamı Basilica Therma'nın Kayıp Suyu Bulundu - Son Dakika
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Yozgat'taki Roma Hamamı Basilica Therma'nın Kayıp Suyu Bulundu

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Yozgat'ın Sarıkaya ilçesinde yer alan Roma hamamı Basilica Therma'nın 2 bin yıldır doğal olarak çıkarak havuzlarını dolduran ve 2 yıl önce çekilen termal su yeniden kaynağından havuzlara verilmeye başlandı.

09.08.2024 12:47
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SEYFİ ÇELİKKAYA

(YOZGAT) - Yozgat'ın Sarıkaya ilçesinde yer alan Roma hamamı Basilica Therma'nın 2 bin yıldır doğal olarak çıkarak havuzlarını dolduran ve 2 yıl önce çekilen termal su yeniden kaynağından havuzlara verilmeye başlandı. 2018 yılında UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'ne kaydedilen, Orta Anadolu Bölgesi'nde eski çağlardan günümüze kalan en önemli Roma yapılarından biri olma özelliğini taşıyan Basilica Therma'nın antik zamanlardan itibaren kesintisiz olarak var olan sıcak su kaynağı olduğu kaydedildi.

Yozgat'ın Sarıkaya ilçesinde 'Kral Kızı' adıyla da bilinen tarihi ve mimari özelliklerinin yanı sıra 2 bin yıldır akan şifalı suyu ile dikkat çeken Roma hamamı Basilica Therma'nın suyu, 2022 yılının başlarında ilk kez çekildi, antik havuzlar boş kaldı. Son yıllarda mevsimin kurak geçmesi ve Yozgat'ta yaşanan jeolojik sebepler nedeniyle suyun kaybolduğu ileri sürüldü. Dünyanın en eski termal tedavi merkezi olarak kabul edilen ve biri İngiltere'nin Baht şehrinde diğeri de Yozgat'ın Sarıkaya ilçesinde bulunan, Roma döneminden kalma 'Kral Kızı' adıyla bilinen Basilica Therma Roma hamamının kayıp suyu, kurtarma kazılarıyla birlikte yürütülen arama çalışmaları sonucunda bulundu. Basilica Therma, ülke turizmine kazandırılması amacıyla 2022 yılında Kültür ve Turizm Bakanlığı Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü'nce başlatılan çevre düzenlemesi çalışmaları da tamamlanarak ziyarete açıldı.

Zemindeki su kaçağı araştırılıyor

Havuzlarda biriken suyun zemindeki bir çatlaktan kaynaklı sürekli azaldığı belirlendi. Yozgat Valiliği, kaçağın bulunup, onarımının yapılması için harekete geçti. Devlet Su İşleri (DSİ) teknik ekipleri de tarihi Roma hamamı havuzlarında incelemelerde bulundu, su kaybına neden olan havuz zeminindeki çatlağı bulmaya çalıştı. Bakanlıktan talep edilen ödenek ile tespit edilen havuz zeminindeki çatlağın onarılarak, havuzlarda termal suyun sürekli kalması sağlanacak.

Günümüze kadar mimari özelliğini kaybetmeden görselliğini koruyan, 50 derece sıcaklıktaki termal suyuyla öne çıkan Basilica Therma'da yürütülen çalışmalar çerçevesinde turist karşılama merkezi, kafeterya, gezinti yolları, fotoğraf çekim alanları yapıldı. En eski termal tedavi merkezi olarak bilimsel çevrelerce kabul edilen Basilica Therma'nın kapıları yerli ve yabancı turistlere açıldı.

"Küçük nüans çalışmaları da sahada devam edecek"

Yozgat Valisi Mehmet Ali Özkan, konuyla ilgili şu açıklamayı yaptı:

"Sarıkaya Roma hamamı bizler için önemli kültürel dokulardan birisidir. Yıl itibarıyla Roma Hamamı'nın çevre düzenlemesini, aydınlatması ve tabii en önemli husus da havuza su verilmesiydi. Kültür ve Turizm Bakanlığımız öncülüğünde, koordinasyonunda arkadaşlar çalışmalarıyla orada hem restorasyon çalışmalarını hem saha düzenleme çalışmalarını hem ışıklandırma çalışmalarını hem de havuza su verme işlemini yapmış bulunuyoruz. Hali hazırda gelen ziyaretçilerimiz, Roma hamamını ziyaret edebiliyorlar. Oradaki tarihi görseli hem gündüz hem gece bir arada eğer vakitleri varsa görme imkanı bulabiliyorlar. Sahadaki çalışmalar da aynı anda ziyarete açık vaziyetteyken aynı zamanda da küçük nüans çalışmaları da sahada devam edecek."

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Yerel Yozgat'taki Roma Hamamı Basilica Therma'nın Kayıp Suyu Bulundu - Son Dakika

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