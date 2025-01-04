Yozgat'taki Sosyete Pazarında İlgi Düşüyor

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Haber: Seyfi Çelikkaya

(YOZGAT) - Yozgat'ta kullanılabilir durumdaki ikinci el ve sıfır giysi, oyuncak, kadın-erkek aksesuarları, antika, orijinal kitap, kaset, dergi, mutfak eşyası gibi ürünler ile elektrikli ve elektronik aletlerin piyasa değerinin altında satıldığı sosyete pazarına ilgi azaldı. Pazarda tezgah açan Osman Karaca, "Bir taraftan yoksulluk, bir taraftan da soğuklar sosyete pazarına talebi düşürdü" dedi.

Yozgat'ta belediye tarafından 2017 yılında açılışı yapılan ve haftada bir gün farklı il ve ilçelerden esnafın tezgah açtığı sosyete pazarı, ekonomik sıkıntılar, vatandaşın giderek alım gücünün daralması, havaların soğuk olması gibi nedenlere bağlı olarak eskisi gibi ilgi görmüyor.

"Pazardaki yerlerini korumak için geliyor"

Yozgat Sosyete Pazarında açılan tezgahlarda tekstil ürünleri, çocuk, yetişkin ayakkabıları, mutfak ve zücaciye, baharatlar, kol saatleri, takı aksesuarı, oyuncaklar, eski eşyalar, piyasa fiyatının çok altında satılıyor. Pazarda tezgah açan Osman Karaca, şunları söyledi:

"Bir taraftan ekonomik yoksulluk, bir taraftan da soğuklar sosyete pazarına talebi düşürdü. Halbuki buradaki fiyatlar mağaza fiyatlarının üçte birin fiyatına. Örneğin 1000 liralık bir elbise ya da 500 liralık ayakkabı burada 200 liraya satılıyor ama bir taraftan insanların alım gücünün düşük olduğundan bir taraftan da soğuktan pek kimse gelmiyor. Esnaf da normalde gelmeyecek, fakat yerlerini, pazardaki yerlerini korumak için geliyor."