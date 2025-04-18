Yozgat'taki Tarihi Hayri İnal Konağı Ziyaretçilerini Bekliyor

Yozgat'taki asırlık konak, ziyaretçilerini ağırlıyor

YOZGAT - Yozgat'ta bulunan ve tarihi Osmanlı dönemine kadar uzanan Hayri İnal Konağı mimari yapısı ve antika eşyalarıyla dikkat çekiyor.

Yozgat'ta bulunan Hayri İnal Konağı, Osmanlı dönemi mimari eserlerinden birisi olması özelliğiyle ön plana çıkıyor. 1979 yılında 'Korunması Gerekli Eski Eserler' kapsamına alınarak tescillenen konak, 2007 yılında da Yozgat Belediyesi tarafından restore edilerek turizme kazandırıldı. Konakta geleneksel halı, kilim, perde, el işi çeyizlik ürünler, tablolar, nakışlar ve ev eşyaları bulunuyor. Yozgat kültürünü yansıtan eşyalarla bir döneme ışık tutan konak yıl boyu ziyaretçilerini ağırlıyor.

Konağı görmeye gelen ziyaretçilerden Tuncay Taştan, "Yurt dışında yaşıyoruz. Yaklaşık 1-2 haftalık tatilimiz vardı. Yozgat'ı gezmek istedik. Konak bence çok güzel. Yozgat'ta böyle bir imkanın olması çok değerli. Kültürümüzü ifade eden yerlerin çoğalmasını talep ediyoruz. Buradan internet aracılığıyla haberim oldu. Böyle az katlı binalarda yaşamak aileler için çok daha uygun" dedi.

Beyza Taştan ise " Almanya'da yaşıyorum. Yozgat Sorgunluyum. Burası eski zamanları tanıtıyor. Buna benzer eski müzeleri gezdim. Türklerle ilgili fazla müze gezmedim. Yozgat'ta böyle bir yerin olması çok iyi bir şey. Çok fazla imkanı olmayan insanlar da gelip gezebilir. Eski eşyaların bazılarını anneannemde ve babaannemde görmüştüm" ifadelerini kullandı.