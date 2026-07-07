Yozgat'taki Tarihi Yapılar İçin Restore Çağrısı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Yozgat'taki Tarihi Yapılar İçin Restore Çağrısı

07.07.2026 11:56
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Lök Köyü Muhtarı Gültekin, iki asırlık konağın ve hamam kalıntısının restore edilmesini istedi.

(YOZGAT) - Haber: Seyfi ÇELİKKAYA

Yozgat merkeze bağlı Lök Köyü Muhtarı Sadettin Gültekin, köyde bulunan iki asırlık tarihi konak ve yakınındaki hamam kalıntısının aslına uygun bir şekilde restore edilip, gelecek nesillere miras bırakılmasını istedi.

Yozgat merkeze bağlı Lök Köyü Muhtarı Sadettin Gültekin, tarihi yapıların bakımsızlık nedeniyle her geçen gün yok olma tehlikesiyle karşı karşıya olduğunu belirterek, yetkililere çağrıda bulundu.

Muhtar Gültekin, köyde bulunan tarihi yapıların restore edilmesini beklediklerini belirterek, şöyle konuştu:

"Bu tarihi bina köyümüzün en değerli eseri ancak sahipsiz durumda. Sayın Valimizden ve İl Kültür ve Turizm Müdürlüğümüzden buraya sahip çıkmalarını rica ediyorum. Eşi benzeri görülmedik bir tavanımız var. Eğer burası restore edilip yaşatılırsa çocuklarımıza ve geleceğimize önemli bir miras bırakılmış olur. Yan tarafındaki tarihi hamam da büyük ölçüde tahrip oldu. Yağmur ve kar nedeniyle yapı her geçen gün daha fazla zarar görüyor. Belki bu yıl ayakta kalır ama seneye bulamayabiliriz."

ÜNİVERSİTE ARAŞTIRMASI: GEÇMİŞİ İKİ ASRI AŞIYOR

Yozgat Bozok Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Sanat Tarihi Bölümü Genel Sanat Tarihi Ana Bilim Dalı Öğretim Üyeleri tarafından önceki yıllarda yapılan çalışmalarda tarihi konak ve yanına yapılan hamamın geçmişinin 2 asrın üzerinde olduğu belirlendi.

Araştırmada, konağın tavan işlemelerinin Yozgat'ta ender görüldüğüne dikkat çekilerek, konaktaki ahşap süslemelerde kalem işi boyamaların batılılaşma dönemini gösterdiği, hem ahşap oyma tekniği hem de kalem işi bezeme tekniği kullanıldığı, süslemelerin Başçavuş Camisi'nin tavanıyla da çok benzeştiği, boyamaların da kök boyasıyla yapıldığı belirlendi.

KONAK VE HAMAMIN TARİHİ GEÇMİŞİ

Araştırmalara göre, Nevşehirli Damat İbrahim Paşa'nın kardeşi Mehmet Paşa'nın ailesi, Bozok yaylalarında sürülerini otlatmak amacıyla bölgeye geldikten sonra Lök Köyü'ne yerleşti. Ailenin 18. yüzyılın sonları ile 19. yüzyılın başlarında harem ve selamlık bölümleri, ahırları, ağılları ve hamamı bulunan büyük bir konak inşa ettirdiği belirtiliyor.

Ahşap işçiliği, kök boya ile yapılmış çiçek motifleri ve tavanın merkezindeki üzüm salkımını andıran oyma bezemeler, konağın günümüze ulaşan en dikkat çekici mimari özellikleri arasında yer alıyor.

Kaynak: ANKA

Yerel Haberler, Kültür Sanat, Kültür, Yozgat, Çevre, Yaşam, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Yozgat'taki Tarihi Yapılar İçin Restore Çağrısı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Dere yatağından yükselen çığlık faciayı ortaya çıkardı 2 genç öldü, 1’i ağır yaralı Dere yatağından yükselen çığlık faciayı ortaya çıkardı! 2 genç öldü, 1'i ağır yaralı
NATO Zirvesi neden önemli, Ankara’da hangi kararlar alınabilir NATO Zirvesi neden önemli, Ankara'da hangi kararlar alınabilir?
Bu köyde çıkmaz sokak yok Adeta cetvelle çizilmiş gibi Bu köyde çıkmaz sokak yok! Adeta cetvelle çizilmiş gibi
Şile’de akıntıya kapılan 3 kişiden 2’sinin cansız bedenine ulaşıldı: 1 kişi aranıyor Şile'de akıntıya kapılan 3 kişiden 2'sinin cansız bedenine ulaşıldı: 1 kişi aranıyor
Kayıp olarak aranan 9 yaşındaki Can’dan acı haber Kayıp olarak aranan 9 yaşındaki Can'dan acı haber
Kabus gibi Gün geçmiyor ki yeni bir can kaybı olmasın Kabus gibi! Gün geçmiyor ki yeni bir can kaybı olmasın

11:58
NATO Zirvesi çok hızlı başladı Türkiye’den 350 milyon dolarlık imza
NATO Zirvesi çok hızlı başladı! Türkiye'den 350 milyon dolarlık imza
11:33
Cumhurbaşkanı Erdoğan, NATO Ankara Zirvesi kapsamında Kanada Başbakanı Carney’i kabul etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan, NATO Ankara Zirvesi kapsamında Kanada Başbakanı Carney'i kabul etti
11:19
NATO Zirvesi’nde Japon Bakan’ı şaşırtan detay Bakın neye benzetti
NATO Zirvesi'nde Japon Bakan'ı şaşırtan detay! Bakın neye benzetti
11:19
Haberler.com, NATO Ankara Zirvesi’nde
Haberler.com, NATO Ankara Zirvesi'nde
11:10
NATO’dan art arda dev adımlar Hem İHA hem tanker uçak alacaklar
NATO'dan art arda dev adımlar! Hem İHA hem tanker uçak alacaklar
11:01
Trump Türkiye’ye geliyor Air Force One dünyanın en çok takip edilen uçağı oldu
Trump Türkiye'ye geliyor! Air Force One dünyanın en çok takip edilen uçağı oldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 7.07.2026 12:19:36. #7.12#
SON DAKİKA: Yozgat'taki Tarihi Yapılar İçin Restore Çağrısı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.