Yozgatlılardan Keçiören Belediye Başkanı Özarslan'a Tepki: "Belediye Başkanlığından da İstifa Etsin"

Seyfi Çelikkaya

(YOZGAT) - Yaklaşık 55 bin Yozgatlının ikamet ettiği Ankara'nın Keçiören ilçesinde, seçildiği CHP'den istifa ettiğini açıklayan Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan'a Yozgatlılar da tepki gösterdi.

Ankara'nın Keçiören ilçesinde CHP'den belediye başkanı seçilen Mesut Özarslan'ın istifasına tepkiler devam ediyor. CHP'den istifa ettiğini açıklayan Özarslan'a bir tepki de Yozgat'tan geldi. 55 bin civarında Yozgatlının yaşadığı Keçiören'de Özarslan'ın istifasına anlam veremediklerini belirten Yozgatlılar, Ankara'da yaşayan akrabalarıyla yaptıkları telefon görüşmelerinde başkanın makamdan da ayrılması gerektiği yönünde fikir beyan edildiğini aktardılar.

Yozgat'ta ikamet eden Fethi Yıldız, Ankara'daki yakınlarıyla dün akşam görüştüğünü anlatarak, "Verdikleri oyları haram ediyorlar. CHP'ye biz oy verdik. Bizim oylarımızı aldığı için istifa etsin. CHP'den istifa etsin. Belediye başkanlığından da istifa etsin. Bizim oylarımızı götürüp de AK Parti'ye vermesin diyorum" dedi.

Kadir Altınok da Özarslan'ın CHP oylarıyla seçilip istifasının yanlış olduğunu söyleyerek, "Madem istifa edecek, belediye başkanlığından da ayrılması lazım. Ankara'daki yakınlarımız arıyor bizi sürekli. Bu nedir diye soruyoruz, soruyorlar. Böyle bir şeyin olmaması gerekirken yaptı. Nedir altında yatan onu da bilmiyoruz zaten. Fakat oldukça yanlış bir şey hareket" diye konuştu.

"Tek kelime izah edeyim, nankörlük"

Bayram Aslaner ise tepkisini şöyle dile getirdi:

"Tek kelime izah edeyim; nankörlük. Tek kelime. CHP'nin geleneğinde olmayan, CHP'ye yakışmayan, genel başkanı eleştirirken sınırsız konuşan... Bu kadar ahlaksızlık olmaz. Kaç gündür ben izliyorum, yerel medyayı izliyorum, sosyal medyayı izliyorum.... Gittiği yol yol değil. CHP'ye yakışmıyor. Söylenecek çok şeyler var da şimdi hakikaten çok gerginim. Bir yere barken belki bir yeri kırarız. Bunun önüne geçmek lazım."

"Belediye başkanlığından istifa et"

Osman Karaca da "Büyük olasılık bu adam AK Parti'den aday gösterilmeyeceğini bildiği için CHP'ye geçerek kendini belediye başkanı seçtirdi. Bir de CHP'ye yönelim fazlaydı o bölgede. Madem o kadar delikanlısın, madem o kadar etrafına güveniyorsun, belediye başkanlığından istifa et, üye olarak AK Parti'ye geç. Söyleyeceğim bu" dedi.

"CHP'nin Türkiye'deki yükselişinin önüne geçmek için beyhude bir çaba"

CHP Yozgat İl Başkanı Abdullah Yaşar ise partisinin yükselişini engellemeye yönelik çabaların beyhude olduğuna vurgu yaparak, şunları söyledi:

"550 bin Yozgatlı Ankara'da yaşıyor, 50 bini de Keçiören'de yaşıyor. Keçiören'de yaşayanların büyük bir çoğunluğu da bu şahsa oy verdi. Ama Aydın'da da benzer şeyi gördük. AK Parti'nin kara düzeninin, Türkiye'yi buhrana sokan ekonomik sıkıntıların kamuoyunda konuşulmaması için hem gündemi değiştirmek hem de kendisine suni bir teneffüs arayışı içerisine girmek... Buluyorlar böyle zayıf karakterli ya da işte birtakım söylentilere göre bir takım sıkıntısı olan insanları ya cezaevine ya da rozet takmaya diyorlar. Onlar da rozet takmayı tercih ediyor. CHP'nin Türkiye'deki yükselişinin önüne geçmek için beyhude bir çaba. CHP'nin başarısını, CHP'nin genel başkanının performansını, sadakatini, zekasını, yükselişini hiç kimse, hiçbir senarist, senaryo yazanlar durduramayacaklar. CHP bunlara takılmayacak. Bunlar önümüzdeki süreç içerisinde benzerlerini yaşayabiliriz. Bunlar geçmişte de yaşandı. Bunlar CHP'nin başarısından, azminden zerre bir şey koparamaz. Daha da güçlendirir bizleri. Biz CHP olarak bu kara düzeni değiştirmeye kararlıyız. Sayın Genel Başkanımızın önderliğinde Türkiye'yi hak ettiği noktaya hep birlikte taşıyacağız. Bunları CHP'nin yükselişini engelleyecek ya da durduracak bir mesele olarak da görmüyorum. Üzerinde çok da fazla durmayı da değmez diye düşünüyorum."