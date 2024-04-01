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YRP'den Aziziye Belediye Başkanı seçilen Akpunar, kepenek giyerek tur attı - Son Dakika
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Yerel

YRP'den Aziziye Belediye Başkanı seçilen Akpunar, kepenek giyerek tur attı

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AKP'li Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen'in 'Ondan çoban bile olmaz' dediği YRP'den Aziziye Belediye Başkanı seçilen Emrullah Akpunar, seçimi kazanmasının ardından kepenek giyerek ilçede tur attı. Akpunar, 'Çoban burada kibir abideleri nerede' dedi.

01.04.2024 18:32  Güncelleme: 18:50
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AKP'li Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen'in "Ondan çoban bile olmaz" dediği YRP'den Aziziye Belediye Başkanı seçilen Emrullah Akpunar, seçimi kazanmasının ardından kepenek giyerek ilçede tur attı. Akpunar, "Çoban burada kibir abideleri nerede" dedi.

AKP Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, seçim propaganda döneminde isim vermeden Yeniden Refah Partisi (YRP) Aziziye Belediye Başkan Adayı Emrullah Akpunar için bir televizyon programında "O arkadaşımızdan belediye başkanı olmaz, çoban bile olmaz" demişti. Sekmen'in ifadelerinin ardından konuşan Emrullah Akpunar, seçilmesi halinde ilçede çoban kıyafeti ile tur atacağını dile getirmişti.

Sandık sonuçlarının açıklanması ile birlikte Aziziye'de yarışı önde götüren Emrullah Akpunar, çoban kıyafeti kepenek giyerek taraftarlarıyla birlikte ilçe sokaklarında tur attı. Akpunar, "Çoban burada kibir abideleri nerede" dedi. Ezurum'un merkez ilçelerinden olan Aziziye'yi 20 yıldır AKP'li belediye başkan adayları yönetiyordu.

YRP\'den Aziziye Belediye Başkanı seçilen Akpunar, kepenek giyerek tur attı
Kaynak: ANKA

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Son Dakika Yerel YRP'den Aziziye Belediye Başkanı seçilen Akpunar, kepenek giyerek tur attı - Son Dakika

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