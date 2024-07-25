YRP Eskişehir İl Başkanı: Sokak hayvanlarına zarar vermek dünya siyonizminden farkımız kalmaz - Son Dakika
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YRP Eskişehir İl Başkanı: Sokak hayvanlarına zarar vermek dünya siyonizminden farkımız kalmaz

Yeniden Refah Partisi (YRP) Eskişehir İl Başkanı Osman Mandacı, sokak hayvanlarına ilişkin yasa teklifine tepki göstererek, hayvanlara zarar vermenin dünya siyonizminden farklı olmadığını belirtti.

25.07.2024 19:20  Güncelleme: 20:14
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(ESKİŞEHİR) - Sokak hayvanlarına ilişkin yasa teklifine tepki gösteren Yeniden Refah Partisi (YRP) Eskişehir İl Başkanı Osman Mandacı, "Biz İsrail'i katliam yapmakla suçluyoruz. Aynı katliamı eğer ki bizler o hayvanlara karşı yapacak olursak o dünya siyonizminden, İsrail'den farkımız kalmaz" ifadesini kullandı.

YRP Eskişehir İl Başkanı Osman Mandacı, sokak hayvanlarına ilişkin kanun teklifi ile ilgili yaptığı açıklamada, hiçbir canlıya zarar verilmemesi gerektiğini belirtti. Devletin ve belediyelerin sokak hayvanları için ciddi miktarda bütçe aktarması gerektiğini belirten Mandacı, şöyle konuştu:

"Sokak hayvanları, onlar da gerçekten Allah'ın bir ümmetidir fakat dilsiz ümmetleridir. Onların yaşamaya hakları vardır. Bu zamana kadar sadece bunları rehabilite etme işine girdiler fakat bunu bir türlü başaramadılar. Biz sadece sorunu değil çözümü de ortaya koymak zorundayız. Bu sokak hayvanları nerede ürüyor diye baktığımızda civar ilçelerden ve köylerden şehrimize muazzam derecede başıboş sokak köpekleri bırakılıyor. Bu elbette hükümetin de sorumluluğu altında aynı zamanda belediyelerin de sorumluluğu altındadır. Dolayısıyla hiçbir canlının ötanazi uygulanarak hayatına son verilmesine karşıyız. Fakat çoluğumuzun çocuğumuzun okula giderken, çarşıya pazara giderken onların da saldırıya maruz kalmalarına gönlümüz razı olmaz. Dolayısıyla bu sokak hayvanlarıyla alakalı devletin ve belediyelerin ciddi miktarda bütçe aktarması gerekiyor. Özellikle civar ilçelerde ve köylerde köpeklerin kontrol altına alınıp bunların şehir merkezine salınmasının önüne geçilmesi gerekiyor. Biz de Yeniden Refah Partisi olarak bir canlının canına kıyılmasına asla razı değiliz. Biz bugün dünya siyonizmini, İsrail'i katliam yapmakla suçluyoruz ve yapıyorlar. Aynı katliamı eğer ki bizler o hayvanlara karşı yapacak olursak o dünya siyonizminden, İsrail'den farkımız kalmaz diyorum."

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Yerel YRP Eskişehir İl Başkanı: Sokak hayvanlarına zarar vermek dünya siyonizminden farkımız kalmaz - Son Dakika

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