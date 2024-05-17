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YRP Genel Başkan Yardımcısı Geyveli, Aydınlar Belediyesi'nde

BİTLİS - Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı Selçuk Geyveli, Aydınlar Belediyesini kazandıkları için mutlu olduklarını belirterek, "Allah'ın izniyle Bitlis'te ahlaklı belediyeciliğin nasıl olacağını halkımıza sunacağız" dedi.

Sabah saatlerinde Bitlis'in Adilcevaz ilçesine bağlı Aydınlar beldesine gelen Selçuk Geyveli, YRP'li Aydınlar Belediye Başkanı İbrahim Ergün tarafından karşılandı. Başkan Ergün ile belediye makamında bir süre görüşen Genel Başkan Yardımcısı Geyveli, Cuma namazı çıkışı açıklamalarda bulundu. Adilcevaz Aydınlar Belediyesini kazandıkları için mutlu olduklarını dile getiren Selçuk Geyveli, "İl başkanımızla beraber, belediye başkanımızı ziyarete geldik. Allah'ın izniyle Bitlis'te ahlaklı belediyeciliğin nasıl olacağını ve bu noktada 'iman varsa imkan vardır' diye milli görüş belediyeciliğini en güzel örneklerle halkımıza sunacağız. Bunun vaadini veriyoruz. Şu an belediye başkanımızla burada durum tespitini yapacağız. Buralarda ne yapacağız, ne gibi hizmetler yapabiliriz, sosyal belediyeciliği nasıl geliştirebiliriz diye. İnşallah hep beraber halkımıza güzel hizmetler sunacağız" dedi.